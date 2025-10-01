Europa League, Κόντης: «Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα με ευρωπαϊκό DNA»

Ο Χρήστος Κόντης ήταν ξεκάθαρος για τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντιμετωπίσει το ματς της Πέμπτης (02/10) και τι πρέπει να κάνει στην πορεία του στο Europa League.

Χρήστος Κόντης
Ο κόουτς των "πράσινων" μίλησε για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ίγκλις
Από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα του «τριφυλλιού» παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Και αυτό θέλει να δει και την Πέμπτη (02/10) ο Έλληνας τεχνικός, ενώ παράλληλά ζήτησε και τη δεύτερη νίκη της ομάδας κάτι που είναι αναγκαίο για τη συνέχεια αλλά και για το ευρωπαϊκό... DNA που «κουβαλάει» ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

Αν κρίνουμε από την προηγούμενη League Phase, οι 11-12 βαθμοί μοιάζουν αρκετοί για πρόκριση. Απομονώνοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θεωρείτε ότι η αυριανή αναμέτρηση έχει ένα παραπάνω κίνητρο και μια πίεση;

«Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να μάθουν να παίζουν με πίεση κι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μακροχρόνια, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Φέτος υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, μετρούν τα γκολ, τα εκτός έδρας. Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν μια θέση. Το ότι παίζουμε στην έδρα μας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε το παν για να κερδίσουμε, να πάμε στους 6 βαθμούς, που θα είναι μια πολύ σημαντική εκκίνηση για να κάνουμε κάτι καλό στην ευρωπαϊκή μας πορεία».

Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι με την δουλειά που έχετε κάνει στον Παναθηναϊκό έχετε κερδίσει και τον κόσμο, που βλέπει με θετικό μάτι την παραμονή σας;

«Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Για μένα είναι σημαντικό να περνάω την ιδέα μου στους ποδοσφαιριστές, να καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνουν όλο το επιτελείο. Έχω και κάποια παιδιά μαζί μου και όλοι μαζί κάνουμε μια δύσκολη δουλειά. Είμαι χαρούμενος που σύντομα καταφέραμε να βγάλουμε κάτι στο γήπεδο που αντιπροσωπεύει την ομάδα και μας αρέσει. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στο μέλλον είναι κάτι που δεν με αφορά αυτή την στιγμή».

Λένε πολλοί ότι το αυριανό παιχνίδι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το προηγούμενο. Με βάση τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει, τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πάρει αύριο το τρίποντο;

«Δεν πιστεύω ότι κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη είναι εύκολο. Το αυριανό ματς είναι πολύ δύσκολο, με μια πολύ καλή ομάδα, που πέρσι πήρε το Κύπελλο. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, είναι επιθετική ομάδα, με παιδιά που τρέχουν, με ποιότητα. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε πάρα πολύ καλά. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Ούτε εγώ ούτε τα παιδιά δεν πιστεύουμε ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Θα μπούμε με την υψηλότερη σοβαρότητα που μπορούμε, για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας είναι ο Σίριλ Ντέσερς, θα είναι διαθέσιμος;

«Ελπίζω να μπορεί να προπονηθεί σήμερα. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού από την Ελβετία που τον ταλαιπωρεί. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Από την πρώτη στιγμή που σας γνωρίσαμε, στην προπέρσινη σεζόν, αυτό που σας διακρίνει είναι η προσήλωση στο τακτικό πλάνο. Έχετε την ικανότητα να το μεταφέρετε στους παίκτες. Πόσο δύσκολο είναι να μείνετε εσείς προσηλωμένος και να το μεταφέρετε αυτό στους παίκτες, όταν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες σαν αυτόν που θα μπορούσε να κρίνει το ματς του Αγρινίου;

«Ένα πράγμα θέλω να πω. Όταν καταφέρεις και περάσεις την ιδέα σου στους παίκτες κι όταν έχεις παίκτες με υψηλό IQ και ποιότητα, τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίζουμε το καλύτερό μας παιχνίδι, να βγάζουμε την ενέργεια και την ικανότητά μας, να βγάζουμε αυτά που έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις και με όλα αυτά θα μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Κάτι ακόμα που θέλω να πω. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία, στις αξίες του. Είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκό DNA, δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση. Μακάρι να κάνουμε αύριο αυτό που πρέπει, για να κρατήσουμε και τις αξίες μας ψηλά».

