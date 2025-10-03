Τσέλιε – ΑΕΚ: «Χάσαμε με απαράδεκτο τρόπο, φταίμε όλοι» | Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Ο τρόπος με τον οποίο ηττήθηκε η ΑΕΚ από την Τσέλιε ενόχλησε τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου, μετά τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρώτη ήττα και οδυνηρή για την ΑΕΚ στη σεζόν, καθώς η Τσέλιε τιμώρησε κάθε λάθος της και με τον Φράνκο Κοβάσεβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ, επικράτησε 3-1.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι η ήττα στη Σλοβενία δεν φέρνει την καταστροφή, ωστόσο ο τρόπος που ήρθε δεν του άρεσε καθόλου κι οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να βελτιωθούν, ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση: «Καλησπέρα σε όλους. Πρώτη ήττα μετά από 13 παιχνίδια. Ολοι ευθυνόμαστε και αξίζουμε που χάσαμε αυτό το ματς, εκτός από τους οπαδούς μας. Λυπάμαι γι’ αυτούς. Πάντα μας στηρίζουμε. Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα, σκοράραμε. Δεχθήκαμε μετά τρία γκολ copy paste. Και το λέω αυτό γιατί είναι ανεπίτρεπτο να χάνουμε δεύτερες μπάλες. Ο αντίπαλος διεκδικούσε τις μπάλες με αυτοπεποίθηση να τις αξιοποιήσει. Είχαμε ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άξιζε ο αντίπαλος τη νίκη. Μία ήττα σαν αυτή θα είναι μάθημα για εμάς. Μάθημα να δείχνουμε το δέοντα σεβασμό στο 100%. Να είμαστε σωστοί διανοητικά και αγωνιστικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον αντίπαλο προπονητή για τη νίκη του. Πρέπει να συγκεντρωθούμε γρήγορα και να δώσουμε απαντήσεις στο επόμενο ματς για το πρωτάθλημα».

Για την σωστή αντίδραση που υπήρχε από τον κόσμο στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα: «Σας επαναλαμβάνω ότι λυπάμαι κυρίως για τους οπαδούς μας. Που είναι πάντα εκεί και συνδέονται με το σύλλογο. Μας δίνουν δύναμη. Οσον αφορά το παιχνίδι, όλες οι ομάδες χάνουν. Τέσσερις μήνες μετά χάσαμε. Δεν είναι καταστροφή μία ήττα. Ωστόσο δεν μου άρεσε ο τρόπος που έγινε αυτό. Εξ ου και μετά το ματς μίλησα με τους παίκτες για το πώς χάσαμε. Κάτι που δε συνηθίζω. Είχαμε τακτικά προβλήματα με το σχηματισμό. Με το 3-2. Εχουμε καταστάσεις που έχουμε ξαναζήσει, αλλά δεν μας έφεραν τόσα προβλήματα. Πάντα πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό μας. Το 100%. Να παλεύουμε κάθε φάση ως το τέλος. Όλα περιστρέφονται στο ότι χάσαμε δεύτερες μπάλες μέσα στην περιοχή μας. Είναι κατώτερο αυτό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν επιτρέπεται να γίνεται. Σε κάθε μπαλιά, σε κάθε φάση πρέπει να παλεύουμε και να είμαστε εκεί 100%. Σε έναν πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο δεν επιτρέπεται να κάνεις τέτοια λάθη. Είναι μια ήττα. Ευθύνομαι εγώ. Όπως ευθύνομαι εγώ, έχω και τα κλειδιά της λύσης στα επόμενα παιχνίδια».

Για το αν είναι βέβαιος ότι η ομάδα μέχρι την Κυριακή θα έχει ανακάμψει γιατί είναι σημαντικό και περίπλοκο το ματς με την Κηφισιά: «Οι μεγάλες ομάδες γυρίζουν την κατάσταση αμέσως. Πρέπει να ανακάμψουμε αμέσως. Δεν τίθεται ζήτημα απ’ αυτού. Μία ήττα μπορεί να συμβεί. Από έλλειμα συγκέντρωσης, από τακτικά λάθη ή προετοιμασία που ευθύνεται ο προπονητής. Όλοι μετά από ήττα πρέπει να είναι θυμωμένοι. Είμαι θυμωμένος. Αυτός ο θυμός πρέπει να μας κάνει να ανακάμψουμε. Γι’ αυτό και λυπάμαι απόψε γι’ αυτούς τους υπέροχους οπαδούς. Φυσικά δεν ήταν νοκ άουτ παιχνίδι. Υπάρχει δρόμος. Είναι ακόμα πέντε ματς. Πρέπει να δώσουμε το μέγιστο. Αν το δώσουμε θα παίξουμε και την άνοιξη για την ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Για το πρότζεκτ της Τσέλιε και η άποψή του: «Μια ομάδα που έφτασε τόσο ψηλά πέρυσι μιλάει από μόνο του. Πολλή καλή δουλειά. Είναι πολύ καλό αυτό για το σλοβένικο ποδόσφαιρο. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες. Κάποιους τους είχα στη Ρωσία και τη Λοκομοτίβ. Δείχνει αυτό την ποιότητά τους. Αυτή τη στιγμή όμως με ενδιαφέρει το πρότζεκτ της ΑΕΚ. Γίνεται καλή δουλειά. Είχαμε αυτή την ήττα και πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε ένα σερί νικών, ξεκινώντας από αυτή την Κυριακή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: «Χάσαμε με απαράδεκτο τρόπο, φταίμε όλοι» | Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

01:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: «Τρέχουν»οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

01:32ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Έχουν συλληφθεί 425 ακτιβιστές – Οι 27 είναι Έλληνες – Σύντομα η απέλασή τους

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με νέα ρεκόρ απάντησε η Wall Street στο shutdown

00:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

00:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Υποχώρησε 12ος ο Παναθηναϊκός, στην 28η θέση ο ΠΑΟΚ

00:20ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στη Λήμνο - Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πρώτες νίκες για Ρεάλ, Παρτιζάν, Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

00:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Έσκασε» από την πίεση της «βασίλισσας»

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1: Ανώμαλη προσγείωση στη Σλοβενία με... δήμιο Κοβάσεβιτς!

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά «παραδόθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών

23:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Μέχρι πότε η διορία για αλλαγή - Πόσο κοστίζει

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1 (τελικό): Ο Κοβάσεβιτς τιμώρησε κάθε λάθος! - Δείτε τα γκολ (βιντεο)

23:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

23:41ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ θα δώσουν πληροφορίες στην Ουκρανία για χτύπημα βαθιά στη Ρωσία

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο Τραμπ θα ζητήσει η Χαμάς - Ασφυκτική πίεση να πει «ναι» από Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ

23:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Όλες οι αργίες για το νέο έτος - Πότε θα κάτσουν οι μαθητες

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

23:26TRAVEL

Κόστα Ρίκα: Ταξίδι στην ομορφότερη χώρα του κόσμου

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

21:51LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι η «ρήτρα κοκαΐνης» που είχε βάλει στο προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Κιθ Έρμπαν

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεψύχησε στα χέρια μου»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική σύνδεση στις Άλπεις: Το πέρασμα Μπρένερ ενώνει την Αυστρία και την Ιταλία

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Προετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Ετοιμάζει σχέδιο μαζικής εκκένωσης τραυματιών στρατιωτών

02:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: «Χάσαμε με απαράδεκτο τρόπο, φταίμε όλοι» | Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

12:13ME TO N & ME TO Σ

Τι θα γίνει αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι…

11:21ΥΓΕΙΑ

Μία διαφορετική απόδειξη: Αν έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά και συνήθειες ίσως ζήσετε περισσότερο

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: «Αλλαγές της τελευταίας στιγμής» έκανε ο Νετανιάχου - Διευκρινίσεις ζητά το Κατάρ

00:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση κορυφής Κυβέρνησης με βιομηχάνους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι κατέθεσε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Οι ισχυρισμοί της πριν οδηγηθεί στη φυλακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ