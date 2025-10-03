Τσέλιε – ΑΕΚ: «Χάσαμε με απαράδεκτο τρόπο, φταίμε όλοι» | Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Πρώτη ήττα και οδυνηρή για την ΑΕΚ στη σεζόν, καθώς η Τσέλιε τιμώρησε κάθε λάθος της και με τον Φράνκο Κοβάσεβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ, επικράτησε 3-1.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι η ήττα στη Σλοβενία δεν φέρνει την καταστροφή, ωστόσο ο τρόπος που ήρθε δεν του άρεσε καθόλου κι οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να βελτιωθούν, ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση: «Καλησπέρα σε όλους. Πρώτη ήττα μετά από 13 παιχνίδια. Ολοι ευθυνόμαστε και αξίζουμε που χάσαμε αυτό το ματς, εκτός από τους οπαδούς μας. Λυπάμαι γι’ αυτούς. Πάντα μας στηρίζουμε. Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα, σκοράραμε. Δεχθήκαμε μετά τρία γκολ copy paste. Και το λέω αυτό γιατί είναι ανεπίτρεπτο να χάνουμε δεύτερες μπάλες. Ο αντίπαλος διεκδικούσε τις μπάλες με αυτοπεποίθηση να τις αξιοποιήσει. Είχαμε ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άξιζε ο αντίπαλος τη νίκη. Μία ήττα σαν αυτή θα είναι μάθημα για εμάς. Μάθημα να δείχνουμε το δέοντα σεβασμό στο 100%. Να είμαστε σωστοί διανοητικά και αγωνιστικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον αντίπαλο προπονητή για τη νίκη του. Πρέπει να συγκεντρωθούμε γρήγορα και να δώσουμε απαντήσεις στο επόμενο ματς για το πρωτάθλημα».

Για την σωστή αντίδραση που υπήρχε από τον κόσμο στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα: «Σας επαναλαμβάνω ότι λυπάμαι κυρίως για τους οπαδούς μας. Που είναι πάντα εκεί και συνδέονται με το σύλλογο. Μας δίνουν δύναμη. Οσον αφορά το παιχνίδι, όλες οι ομάδες χάνουν. Τέσσερις μήνες μετά χάσαμε. Δεν είναι καταστροφή μία ήττα. Ωστόσο δεν μου άρεσε ο τρόπος που έγινε αυτό. Εξ ου και μετά το ματς μίλησα με τους παίκτες για το πώς χάσαμε. Κάτι που δε συνηθίζω. Είχαμε τακτικά προβλήματα με το σχηματισμό. Με το 3-2. Εχουμε καταστάσεις που έχουμε ξαναζήσει, αλλά δεν μας έφεραν τόσα προβλήματα. Πάντα πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό μας. Το 100%. Να παλεύουμε κάθε φάση ως το τέλος. Όλα περιστρέφονται στο ότι χάσαμε δεύτερες μπάλες μέσα στην περιοχή μας. Είναι κατώτερο αυτό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν επιτρέπεται να γίνεται. Σε κάθε μπαλιά, σε κάθε φάση πρέπει να παλεύουμε και να είμαστε εκεί 100%. Σε έναν πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο δεν επιτρέπεται να κάνεις τέτοια λάθη. Είναι μια ήττα. Ευθύνομαι εγώ. Όπως ευθύνομαι εγώ, έχω και τα κλειδιά της λύσης στα επόμενα παιχνίδια».

Για το αν είναι βέβαιος ότι η ομάδα μέχρι την Κυριακή θα έχει ανακάμψει γιατί είναι σημαντικό και περίπλοκο το ματς με την Κηφισιά: «Οι μεγάλες ομάδες γυρίζουν την κατάσταση αμέσως. Πρέπει να ανακάμψουμε αμέσως. Δεν τίθεται ζήτημα απ’ αυτού. Μία ήττα μπορεί να συμβεί. Από έλλειμα συγκέντρωσης, από τακτικά λάθη ή προετοιμασία που ευθύνεται ο προπονητής. Όλοι μετά από ήττα πρέπει να είναι θυμωμένοι. Είμαι θυμωμένος. Αυτός ο θυμός πρέπει να μας κάνει να ανακάμψουμε. Γι’ αυτό και λυπάμαι απόψε γι’ αυτούς τους υπέροχους οπαδούς. Φυσικά δεν ήταν νοκ άουτ παιχνίδι. Υπάρχει δρόμος. Είναι ακόμα πέντε ματς. Πρέπει να δώσουμε το μέγιστο. Αν το δώσουμε θα παίξουμε και την άνοιξη για την ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Για το πρότζεκτ της Τσέλιε και η άποψή του: «Μια ομάδα που έφτασε τόσο ψηλά πέρυσι μιλάει από μόνο του. Πολλή καλή δουλειά. Είναι πολύ καλό αυτό για το σλοβένικο ποδόσφαιρο. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες. Κάποιους τους είχα στη Ρωσία και τη Λοκομοτίβ. Δείχνει αυτό την ποιότητά τους. Αυτή τη στιγμή όμως με ενδιαφέρει το πρότζεκτ της ΑΕΚ. Γίνεται καλή δουλειά. Είχαμε αυτή την ήττα και πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε ένα σερί νικών, ξεκινώντας από αυτή την Κυριακή».

