Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1: Ανώμαλη προσγείωση στη Σλοβενία με... δήμιο Κοβάσεβιτς!

Η «Ένωση» ξεκίνησε με ήττα το «ταξίδι» της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Μολονότι προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Κουτέσα, στη συνέχεια αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από την ένταση και την ενέργεια που έβγαλε η Τσέλιε στο γήπεδο.

Οι γηπεδούχοι ανάγκασαν την ΑΕΚ σε λάθη, τα οποία τιμώρησε ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν εκεί που έπρεπε για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κροάτης το έπραξε τρεις φορές (34’, 55’, 80’) και με το χατ-τρικ που πέτυχε εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα.

Αυτή είναι η πρώτη ήττα της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς στη σεζόν, καθώς μετρούσε 13 παιχνίδια αήττητη σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Την επόμενη αγωνιστική του Conference League, οι «κιτρινόμαυροι» φιλοξενούν την Αμπερντίν στην «OPAP Arena», στις 23 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη του Τσέλιε – ΑΕΚ

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με τον Κουτέσα, μόλις στο 7ο λεπτό, με τον Ελβετό να έχει και τη βοήθεια της τύχης, καθώς η μπάλα μετά το σουτ που έκανε κόντραρε κι άλλαξε πορεία.

Οι «κιτρινόμαυροι» με το γρήγορο γκολ που πέτυχαν απέκτησαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το παιχνίδι κι αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Το ποσοστό κατοχής άρχισε να ανεβαίνει για την Τσέλιε, ενώ η ΑΕΚ έψαξε κάποια καλή στιγμή μέσω αντεπιθέσεων.

Η «Ένωση», όμως, αδυνατούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της και μετά από ένα λάθος κοντρόλ του Στρακόσα ήρθε ένα πολύ πιεστικό τρίλεπτο (20’ με 23’) για την άμυνα της.

Η Τσέλιε έχασε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες, με τον Στρακόσα να κάνει μπλοκάρει την εξ επαφής κεφαλιά του Κοβάσεβιτς. Στο 24ο λεπτό ο Αλβανός τερματοφύλακας έκανε σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Ιοσίνοφ, ανακτώντας την αυτοπεποίθηση του.

Η ΑΕΚ προσπάθησε στη συνέχεια να κρατήσει μπάλα και πλησίασε σε δεύτερο τέρμα με τον Γιόβιτς, ο οποίος ρόλαρε ωραία το σώμα του, «έσκαψε» την μπάλα, αλλά ο Λέμπαν έδιωξε σε κόρνερ στο 29’.

Ένα λάθος του, μέχρι εκείνο το σημείο αλάνθαστου, Γκρούγιτς έφερε το γκολ της ισοφάρισης για την Τσέλιε, με τον Κοβάσεβιτς, ο οποίος ευνοήθηκε από την κόντρα στο σουτ του Λισάκοβιτς και με σουτ έκανε το 1-1 στο 34ο λεπτό.

Το μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ ήταν ότι έχασε τις περισσότερες μονομαχίες, καθώς δυσκολεύτηκε από την ένταση και τα τρεξίματα των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν 63% κατοχή στο πρώτο ημίχρονο.

Η πολύ κακή αμυντική λειτουργία κι αντίδραση που είχαν οι παίκτες του Νίκολιτς έφερε την ανατροπή για την Τσέλιε, με τον Κοβάσεβιτς να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 55ο λεπτό. Είναι μια φάση που ο Ρότα έκανε διπλό λάθος, καθώς άφησε κενή τη δεξιά πλευρά του, ενώ στη συνέχεια κράτησε onside τον σκόρερ.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν και σε τρίτο γκολ με τον Στρουμ, ο οποίος πλάσαρε εντός περιοχής, με την μπάλα να χτυπάει στο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα στο 61’. Δύο λεπτά αργότερα, ο Νίκολιτς έβαλε τον Πιερό αντί του Γκρούγιτς κι άλλαξε το σύστημα του σε 4-4-2, με τον Αϊτινό να παίζει στην κορυφή μαζί με τον Γιόβιτς.

Η είσοδος του και Μάνταλου έδωσε νέα πνοή στην επίθεση της ΑΕΚ, η οποία πίεσε για την ισοφάριση. Ο Κουτέσα πλησίασε το 2-2 στο 69’, αλλά ο Λέμπαν απέκρουσε το σουτ του, ενώ δύο λεπτά αργότερα το γκολ του Πιερό δεν μέτρησε ως οφσάιντ.

Ένα ακόμα λάθος, όμως, αυτή τη φορά του Πινέδα, «έσβησε» κάθε ελπίδα για την ΑΕΚ, η οποία δέχθηκε τρίτο γκολ, με τον Κοβάσεβιτς να βρίσκεται στην πορεία της μπάλας μετά το πλασέ του Αβντίλι και με χατ-τρικ «σφράγισε» τη νίκη της Τσέλιε στο 80’. Ο Μεξικανός ήταν αυτός που κάλυπτε και τον σκόρερ.

Διαιτητής: Ολεξέι Ντερεβίνσκι (Ουκρανία)

Κίτρινες: Χρκα - Μαρίν, Ρότα, Μάνταλος

ΤΣΕΛΙΕ (Άλμπερτ Ριέρα): Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα (74΄ Ντάνιελ), Κβέσιτς (79΄ Αβτνίλι), Λισάκοβιτς (79΄ Κότνικ), Στουρμ (82΄ Βάνκας), Ιοσίφοβ, Κοβάτσεβιτς (82΄ Πόπλατνικ)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80΄ Πένραϊς), Γκρούγιτς (63΄ Πιερό), Πινέδα, Μαρίν (57΄ Μάνταλος), Ελίασον (57΄Κοϊτά), Κουτέσα (80΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς.