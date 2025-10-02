Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1: Ανώμαλη προσγείωση στη Σλοβενία με... δήμιο Κοβάσεβιτς!

Πρώτη ήττα και οδυνηρή για την ΑΕΚ στη σεζόν, καθώς η Τσέλιε τιμώρησε κάθε λάθος της και με τον Φράνκο Κοβάσεβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ, επικράτησε 3-1 στην αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» ξεκίνησε με ήττα το «ταξίδι» της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Μολονότι προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Κουτέσα, στη συνέχεια αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από την ένταση και την ενέργεια που έβγαλε η Τσέλιε στο γήπεδο.

Οι γηπεδούχοι ανάγκασαν την ΑΕΚ σε λάθη, τα οποία τιμώρησε ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν εκεί που έπρεπε για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κροάτης το έπραξε τρεις φορές (34’, 55’, 80’) και με το χατ-τρικ που πέτυχε εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα.

Αυτή είναι η πρώτη ήττα της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς στη σεζόν, καθώς μετρούσε 13 παιχνίδια αήττητη σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Την επόμενη αγωνιστική του Conference League, οι «κιτρινόμαυροι» φιλοξενούν την Αμπερντίν στην «OPAP Arena», στις 23 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη του Τσέλιε – ΑΕΚ

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με τον Κουτέσα, μόλις στο 7ο λεπτό, με τον Ελβετό να έχει και τη βοήθεια της τύχης, καθώς η μπάλα μετά το σουτ που έκανε κόντραρε κι άλλαξε πορεία.

Οι «κιτρινόμαυροι» με το γρήγορο γκολ που πέτυχαν απέκτησαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το παιχνίδι κι αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Το ποσοστό κατοχής άρχισε να ανεβαίνει για την Τσέλιε, ενώ η ΑΕΚ έψαξε κάποια καλή στιγμή μέσω αντεπιθέσεων.

Η «Ένωση», όμως, αδυνατούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της και μετά από ένα λάθος κοντρόλ του Στρακόσα ήρθε ένα πολύ πιεστικό τρίλεπτο (20’ με 23’) για την άμυνα της.

Η Τσέλιε έχασε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες, με τον Στρακόσα να κάνει μπλοκάρει την εξ επαφής κεφαλιά του Κοβάσεβιτς. Στο 24ο λεπτό ο Αλβανός τερματοφύλακας έκανε σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Ιοσίνοφ, ανακτώντας την αυτοπεποίθηση του.

Η ΑΕΚ προσπάθησε στη συνέχεια να κρατήσει μπάλα και πλησίασε σε δεύτερο τέρμα με τον Γιόβιτς, ο οποίος ρόλαρε ωραία το σώμα του, «έσκαψε» την μπάλα, αλλά ο Λέμπαν έδιωξε σε κόρνερ στο 29’.

Ένα λάθος του, μέχρι εκείνο το σημείο αλάνθαστου, Γκρούγιτς έφερε το γκολ της ισοφάρισης για την Τσέλιε, με τον Κοβάσεβιτς, ο οποίος ευνοήθηκε από την κόντρα στο σουτ του Λισάκοβιτς και με σουτ έκανε το 1-1 στο 34ο λεπτό.

Το μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ ήταν ότι έχασε τις περισσότερες μονομαχίες, καθώς δυσκολεύτηκε από την ένταση και τα τρεξίματα των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν 63% κατοχή στο πρώτο ημίχρονο.

Η πολύ κακή αμυντική λειτουργία κι αντίδραση που είχαν οι παίκτες του Νίκολιτς έφερε την ανατροπή για την Τσέλιε, με τον Κοβάσεβιτς να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 55ο λεπτό. Είναι μια φάση που ο Ρότα έκανε διπλό λάθος, καθώς άφησε κενή τη δεξιά πλευρά του, ενώ στη συνέχεια κράτησε onside τον σκόρερ.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν και σε τρίτο γκολ με τον Στρουμ, ο οποίος πλάσαρε εντός περιοχής, με την μπάλα να χτυπάει στο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα στο 61’. Δύο λεπτά αργότερα, ο Νίκολιτς έβαλε τον Πιερό αντί του Γκρούγιτς κι άλλαξε το σύστημα του σε 4-4-2, με τον Αϊτινό να παίζει στην κορυφή μαζί με τον Γιόβιτς.

Η είσοδος του και Μάνταλου έδωσε νέα πνοή στην επίθεση της ΑΕΚ, η οποία πίεσε για την ισοφάριση. Ο Κουτέσα πλησίασε το 2-2 στο 69’, αλλά ο Λέμπαν απέκρουσε το σουτ του, ενώ δύο λεπτά αργότερα το γκολ του Πιερό δεν μέτρησε ως οφσάιντ.

Ένα ακόμα λάθος, όμως, αυτή τη φορά του Πινέδα, «έσβησε» κάθε ελπίδα για την ΑΕΚ, η οποία δέχθηκε τρίτο γκολ, με τον Κοβάσεβιτς να βρίσκεται στην πορεία της μπάλας μετά το πλασέ του Αβντίλι και με χατ-τρικ «σφράγισε» τη νίκη της Τσέλιε στο 80’. Ο Μεξικανός ήταν αυτός που κάλυπτε και τον σκόρερ.

Διαιτητής: Ολεξέι Ντερεβίνσκι (Ουκρανία)
Κίτρινες: Χρκα - Μαρίν, Ρότα, Μάνταλος
ΤΣΕΛΙΕ (Άλμπερτ Ριέρα): Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα (74΄ Ντάνιελ), Κβέσιτς (79΄ Αβτνίλι), Λισάκοβιτς (79΄ Κότνικ), Στουρμ (82΄ Βάνκας), Ιοσίφοβ, Κοβάτσεβιτς (82΄ Πόπλατνικ)
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80΄ Πένραϊς), Γκρούγιτς (63΄ Πιερό), Πινέδα, Μαρίν (57΄ Μάνταλος), Ελίασον (57΄Κοϊτά), Κουτέσα (80΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με νέα ρεκόρ απάντησε η Wall Street στο shutdown

00:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

00:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Υποχώρησε 12ος ο Παναθηναϊκός, στην 28η θέση ο ΠΑΟΚ

00:20ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στη Λήμνο - Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πρώτες νίκες για Ρεάλ, Παρτιζάν, Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

00:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Έσκασε» από την πίεση της «βασίλισσας»

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1: Ανώμαλη προσγείωση στη Σλοβενία με... δήμιο Κοβάσεβιτς!

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά «παραδόθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών

23:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Μέχρι πότε η διορία για αλλαγή - Πόσο κοστίζει

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1 (τελικό): Ο Κοβάσεβιτς τιμώρησε κάθε λάθος! - Δείτε τα γκολ (βιντεο)

23:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

23:41ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ θα δώσουν πληροφορίες στην Ουκρανία για χτύπημα βαθιά στη Ρωσία

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο Τραμπ θα ζητήσει η Χαμάς - Ασφυκτική πίεση να πει «ναι» από Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ

23:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Όλες οι αργίες για το νέο έτος - Πότε θα κάτσουν οι μαθητες

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

23:26TRAVEL

Κόστα Ρίκα: Ταξίδι στην ομορφότερη χώρα του κόσμου

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

23:06WHAT THE FACT

Αντίο 25η Δεκέμβρη: Ποια χώρα ξεκίνησε από τώρα τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα

23:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ στην Πανόρμου

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα - «Δεν θα το ξανακάνω», είπε για τις υπερπτήσεις drones στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

21:51LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι η «ρήτρα κοκαΐνης» που είχε βάλει στο προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Κιθ Έρμπαν

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε οικογένεια ενοικιαστών στην Άνοιξη: Νέα ντοκουμέντα για τον άγριο ξυλοδαρμό - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι κατέθεσε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Οι ισχυρισμοί της πριν οδηγηθεί στη φυλακή

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεψύχησε στα χέρια μου»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο Τραμπ θα ζητήσει η Χαμάς - Ασφυκτική πίεση να πει «ναι» από Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ

10:36LIFESTYLE

Τι απέγινε το ταλέντο του Μιχάλη Χατζηγιάννη;

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

12:13ME TO N & ME TO Σ

Τι θα γίνει αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι…

18:36ΥΓΕΙΑ

Ο στοματικός έρωτας αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου - Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μπει φυλακή ο τραγουδιστής

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα - «Δεν θα το ξανακάνω», είπε για τις υπερπτήσεις drones στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ