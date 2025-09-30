AEK: «Κιτρινόμαυρος» για πολλά χρόνια! Ο Μουκουντί ανανέωσε μέχρι το 2029

O Καμερουνέζος στόπερ έχει εξελιχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία στην «κιτρινόμαυρη» άμυνα και θα συνεχίσει να είναι και τα επόμενα χρόνια.

Ο Μουκουντί, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Φιλίπε Ρέλβας, συναντήθηκε με Μάριο Ηλιόπουλο, με τους δύο άντρες να δίνουν τα χέρια για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, στο πλαίσιο της συνάντησης είπε στον 27χρονο ποδοσφαιριστή: «Είμαστε εδώ να χτίσουμε τη νέα σελίδα της σπουδαίας μας ομάδας. Είσαι πρωταγωνιστής, είσαι ένα άτομο που μας αρέσεις, όχι μόνο γιατί είσαι καλός ποδοσφαιριστής αλλά είσαι και ένα σύμβολο για τους οπαδούς και για εμάς. Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, όσα αγαπάς το ποδόσφαιρο, γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτήν την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στην ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029».

Ο Μουκουντί είχε τραβήξει τα βλέμματα ομάδων το προηγούμενο διάστημα, με την ΑΕΚ να διαψεύδει τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει τάσεις φυγής για την Τραμπζονσπόρ. Επίσης, ο Καμερουνέζος βρέθηκε στο στόχαστρο ομάδων της αραβικής χερσονήσου, αλλά οι πληροφορίες ήθελαν την ΑΕΚ να απαντάει αρνητικά σε σχετική πρόταση που έλαβε. Οι «κιτρινόμαυροι», παράλληλα, κινήθηκαν μεθοδικά και ήρθαν σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε τελικά νέο συμβόλαιο.

