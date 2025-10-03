Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Δείτε τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ και όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στη League Phase του Conference League.

Conference League
Πρώτη ήττα και οδυνηρή για την ΑΕΚ στη σεζόν, καθώς η Τσέλιε τιμώρησε κάθε λάθος της και με τον Φράνκο Κοβάσεβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ, επικράτησε 3-1, στην αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική του ενιαίου ομίλου στη διοργάνωση.

Μολονότι προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Κουτέσα, στη συνέχεια αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από την ένταση και την ενέργεια που έβγαλε η ομάδα της Σλοβενίας στο γήπεδο. Αυτή είναι η πρώτη ήττα της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς στη σεζόν, καθώς μετρούσε 13 παιχνίδια αήττητη σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Η Φιορεντίνα έκανε ιδανική εκκίνηση, καθώς νίκησε 2-0 της Σίγκμα, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας πέτυχε μια σπουδαία νίκη, επικρατώντας 4-0 της Άλκμααρ.

Νίκη και για τη Ρακόφ που επιβλήθηκε 2-0 της Κραϊόβα με τον Στράτο Σβάρνα να παίζει 90 λεπτά και τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο να μένει στον πάγκο.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

  • Ντιναμό Κιέβου – Κρίσταλ Πάλας 0-2
  • Λεχ Πόζναν – Ραπίντ 4-1
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – Σκεντίγια 2-0
  • Ομόνοια – Μάιντς 0-1
  • Γιαγκελόνια – Χάμρουν Σπάρτανς 1-0
  • Ζρίνσκι – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0
  • Κουόπιο – Ντρίτα 1-1
  • Λωζάνη – Μπρέινταμπλικ 3-0
  • Νόα – Ριέκα 1-0
  • Φιορεντίνα – Σίγκμα 2-0
  • Σλόβαν – Στρασμπούρ 1-2
  • Λέγκια – Σαμσουνσπόρ 0-1
  • Σπάρτα Πράγας – Σάμροκ Ρόβερς 4-1
  • Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1
  • Αμπερντίν – Σαχτάρ 2-3
  • Ρακόβ – Κραϊόβα 0-2
  • ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ 4-0
  • Σέλμπουρν – Χάκεν 0-0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

  • 23/10 19:45 Σαχτάρ – Λέγκια
  • 23/10 19:45 Ραπίντ – Φιορεντίνα
  • 23/10 19:45 Στρασμπούρ – Γιαγκελόνια
  • 23/10 19:45 Ριέκα – Σπάρτα Πράγας
  • 23/10 19:45 ΑΕΚ – Αμπερντίν
  • 23/10 19:45 Ντρίτα – Ομόνοια
  • 23/10 19:45 Μπρέινταμπλικ – Κουόπιο
  • 23/10 19:45 Σκεντίγια – Σέλμπουρν
  • 23/10 19:45 Χάκεν – Ράγιο
  • 23/10 22:00 Άλκμααρ – Σλόβαν
  • 23/10 22:00 Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
  • 23/10 22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Τσέλιε
  • 23/10 22:00 Μάιντς – Ζρίνκσι
  • 23/10 22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Λεχ Πόζναν
  • 23/10 22:00 Σίγκμα – Ρακόβ
  • 23/10 22:00 Σαμσουνσπόρ – Ντιναμό Κιέβου
  • 23/10 22:00 Κραϊόβα – Νόα
  • 23/10 22:00 Χάμρουν Σπάρτανς – Λωζάνη

