Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο, Ροντινέι, Στρεφέτσα στην Τούμπα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το μεγάλο ματς της 6ης αγωνιστικής στην Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει. Στη διάθεσή του δεν είναι οι τραυματίες Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, καθώς και ο Γιάρεμτσουκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.