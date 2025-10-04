Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο, Ροντινέι, Στρεφέτσα στην Τούμπα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον «δικέφαλο» στη Θεσσαλονίκη – Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το μεγάλο ματς της 6ης αγωνιστικής στην Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει. Στη διάθεσή του δεν είναι οι τραυματίες Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, καθώς και ο Γιάρεμτσουκ.
Η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
