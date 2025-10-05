ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Η «σκακιέρα» των Λουτσέσκου και Μεντιλίμπαρ - Τα πλάνα για την ενδεκάδα

Λίγες μέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στο ντέρμπι της Τούμπας. Στις 20:30 το γήπεδο της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, όπου οι δύο ομάδες δεν έχουν μόνο βαθμολογικό κίνητρο, αφού και το γόητρο παίζει σημαντικό ρόλο στα ντέρμπι.

Οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τη «μάχη» της Μακεδονίας. Αμφότεροι έχουν να διαχειριστούν προβλήματα και απουσίες, αφού ο Ρουμάνος κόουτς του «Δικέφαλου του Βορρά» δεν έχει στη διάθεσή του τους Τσάλοφ και Πέλκα, λόγω τραυματισμού, ενώ από ενοχλήσεις προέρχεται ο Ιβάνουσετς.

Από την άλλη, ο Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών δεν μπορεί να υπολογίζει τους Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ, που απουσίασαν και από τα προηγούμενα ματς, ενώ στο απουσιολόγιο προστέθηκαν και οι Ρέτσος, Στρεφέτσα.

Η «σκακιέρα» των δύο προπονητών

Οι σκέψεις του Ρουμάνου για το ντέρμπι INTIME SPORTS

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα, σε σχέση με την ομάδα που παρουσίασε στην αναμέτρηση με την Θέλτα στην Ευρώπη. Ο Ρουμάνος θα διατηρήσει τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας θα είναι ο Κένι στα δεξιά και ο Μπάμπα στα αριστερά. Στο κέντρο θα είναι οι Κεντζιόρα και Λόβρεν.

Στη μεσαία γραμμή επιστρέφει ο Μεϊτέ, ο οποίος αναμένεται να έχει παρτενέρ τον Καμαρά και ο Κωνσταντέλιας θα είναι ο επιτελικός μέσος. Στα δεξιά θα κινείται ο Ζίβκοβιτς, στα αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή θα βρίσκεται ο Γιακουμάκης.

Ο Βάσκος ετοιμάζει αλλαγές στους Πειραιώτες INTIME SPORTS

Αλλαγές στο αρχικό σχήμα αναμένεται να έχουν και οι Πειραιώτες στο ντέρμπι της Τούμπας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα διατηρήσει τον Τζολάκη στον «άσο», με τον Κοστίνια στα δεξιά και τον Ορτέγκα στα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Πιρόλα και Μπιανκόν.

Στη μεσαία γραμμή τον πρώτο λόγο έχουν οι Σιπιόνι και Μουζακίτης, με τον Τσικίνιο σε ρόλο επιτελικού μέσου, ενώ στα άκρα οι Ποντένσε, Ζέλσον Μάρτινς και Καμπελά διεκδικούν τις δύο θέσεις. Στην επίθεση θα ξεκινήσει ο Ελ Κααμπί.

Η σέντρα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής (05/10) στις 20:30. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

