«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (05/10).

Newsbomb

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονο είναι το ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής της Super League, η οποία θεωρείται «Κρίσιμη στροφή». Αναμφίβολα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, που θα γίνει «Στην κόψη του ξυραφιού».

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στην Κηφισιά σ’ ένα ματς που είναι «Τελικός» για την Ένωση, ενώ ο ΟΦΗ «Χόρεψε στην Τρίπολη» τον Άρη παίρνοντας μια εύκολη νίκη.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

