ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Θριαμβευτικό πέρασμα με πεντάρα και… βασιλιάς του κάμπου

Εντυπωσιακή εμφάνιση του Βόλου και μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλίας, με πέντε γκολ στην έδρα της Λάρισας η οποία έμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, προσφέροντας θέαμα, ο Βόλος μετέτρεψε το ντέρμπι της Θεσσαλίας σε πραγματικό σόου του ενός. Στην έδρα της ΑΕΛ η ομάδα της Μαγνησίας πέρασε… σα σίφουνας, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-2!

Όπως δείχνει και το σκορ, η ανωτερότητα του Βόλου ήταν εμφανής, όπως και η ικανότητά του να επιβάλλει το ρυθμό του και να πάει το ματς εκεί που ήθελε. Ακόμη κι όταν φαινόταν να παίρνει ψυχολογία η γηπεδούχος ομάδα που ισοφάρισε δύο φορές.

Με τους εκπληκτικούς Χουάνπι, Κόμπα, Τζόκα, Σορία, Λάμπρου, οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν και τελικά θριάμβευσαν απέναντι στους «βυσσινί». Ανεβαίνοντας στους 9 βαθμούς, με την ΑΕΛ να μένει στους 4 και χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Το ματς άρχισε με γκολ… απ’ τα αποδυτήρια για τους φιλοξενούμενους. Στο 3’ ο Λάμπρου έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Χουάνπι πήρε την κεφαλιά, ο Μελίσσας έδιωξε, αλλά ο επερχόμενος Κόμπα έκανε το 0-1!

Στο 18’ ο Ατανάσοφ σούταρε, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κάργα και το ματς συνεχίστηκε. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο Παπαπέτρου είδε ξανά τη φάση και υπέδειξε πέναλτι. Στο 22’ ο Ατανάσοφ ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 1-1!

Ο Βόλος, όμως, «απάντησε» σχεδόν άμεσα. Στο 25’ ο Κόμπα έκανε το σουτ, ο Μελίσσας έδιωξε προς στιγμήν, αλλά ο Χουάνπι πήρε το «ριμπάουντ» και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2!

Ένα λεπτό μετά, οι φιλοξενούμενοι άλλαξαν εξαιρετικά την μπάλα, ο Σόρια έγινε κάτοχος απέναντι στον Μελίσσα αλλά αστόχησε χάνοντας σπουδαία ευκαιρία.

Στο 28’ ο Τζόκα με ραμπόνα πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς, με τον Μελίσσα να διώχνει. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και στο 40’ με σουτ του Χουάνπι, που βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ.

Οι Λαρισαίοι πλησίασαν στο γκολ στο 44’, με τον Ουάρντα να σουτάρει εντός περιοχής και την μπάλα να απομακρύνεται πριν φτάσει στην εστία.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 51’ τελικά. Μετά από κόρνερ ο Ουάρντα πήρε την πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Γκαράτε δε δυσκολεύτηκε να σκοράρει για το 2-2!

Η χαρά της ΑΕΛ δεν κράτησε πολύ. Στο 56’ ο Βόλος έκανε μια ακόμη εξαιρετική επίθεση και ο Λάμπρου ήταν αμαρκάριστος εντός περιοχής, με το σουτ που δοκίμασε να νικά τον Μελίσσα για το 2-3!

Η ΑΕΛ με κάποιες στατικές φάσεις προσπάθησε να απειλήσει και είχε ευκαιρίες, ο Βόλος με στρωτό ποδόσφαιρο είχε κι αυτός τις ευκαιρίες του. Μέχρι ο 75’ όταν και ήρθε το τέταρτο γκολ. Ο Χουάνπι απ’ τα όρια της περιοχής με αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-4!

Η ομάδα της Μαγνησίας μετέτρεψε σε θρίαμβο τη νίκη της στο 87’. Ο Τζόκα με πανέμορφο σουτ από δύσκολη γωνία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-5!

Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι, ενώ επικράτησε και ένταση μεταξύ των παικτών. Ο Βόλος έφυγε θριαμβευτής απ' τη Λάρισα και υπήρξαν αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πέρεθ, Γκαράτε, Ουάρντα, Ατανάσοφ - Χέρμανσον, Κόμπα, Φορτούνα

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (86΄ Στάικος), Παντελάκης (46΄ Μπαγκαλιάνης), Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (80΄ Ουαττάρα), Ατανάσοφ, Πέρεθ, Τούπτα (86΄ Γιούσης), Σαγκάλ (63΄ Μούργος), Ουάρντα, Γκαράτε

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (83΄ Ασσεχνουν), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ (82' Μπουζούκης), Τζόκα (89΄ Θαρθάνα), Λάμπρου (69΄ Μύγας), Χουάνπι, Χάμουλιτς (89΄ Μάκνι)

