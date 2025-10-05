Super League: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Σήμερα το… κυρίως πιάτο της 6ης αγωνιστικής, με πιθανές ανακατατάξεις στην κορυφή λόγω του μεγάλου αγώνα της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό.

Newsbomb

Super League: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μέρα για το δεύτερο ντέρμπι της σεζόν, έφτασε. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Super League. Ένα ματς που δεδομένα θα φέρει διαφοροποιήσεις στις πρώτες θέσεις. Καθώς πέρα απ’ τους «μονομάχους» της Τούμπας, περιμένουν να εκμεταλλευτούν το όποιο αποτέλεσμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Αν κάνουν το καθήκον τους με Κηφισιά και Ατρόμητο αντίστοιχα.

Το ματς της Τούμπας βρίσκει τους δύο αντιπάλους με διαφορετική ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ έχει… ξεχάσει τι θα πει νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη, την ώρα που ο Ολυμπιακός παρά την ήττα του με την Άρσεναλ είχε καλή παρουσία και διατήρησε την αυτοπεποίθησή του.

Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν Τσάλοφ και Πέλκα, ενώ για τους φιλοξενούμενους δεν υπολογίζονται Ρέτσος, Στρεφέτσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ.

Στο Περιστέρι η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Κηφισιά. Επικίνδυνη έξοδος για την Ένωση που θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ήττα κόντρα στην Τσέλιε. Κυρίως, όμως, ψάχνει τη νίκη που θα την κάνει να βγει κερδισμένη όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα στην Τούμπα.

Στη Λεωφόρο κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο. «Σοκαρισμένος» ακόμη από την ήττα με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς. Το «τριφύλλι» έχει τεράστια ανάγκη την επικράτηση, για να «ροκανίσει» την απόστασή του από τις κορυφαίες θέσεις, ανάλογα και με το ματς της Τούμπας.

Στη Λιβαδειά, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό. Σε ματς όπου οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη που θα τους ανεβάσει στην 4η θέση, ενώ οι Αγρινιώτες να συνεχίσουν την καλή τους παρουσία μακριά απ’ την έδρα τους.

SUPER LEAGUE – 6η αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Asteras Aktor 2-1

ΟΦΗ – Άρης 3-0

ΑΕΛ – Βόλος 2-5

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports 2

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 13

ΑΕΚ 13

ΠΑΟΚ 11

Άρης 10 -6αγ.

Βόλος 9 -6αγ.

Λεβαδειακός 7

Κηφισιά 7

ΟΦΗ 6 -5αγ.

Παναθηναϊκός 5 -4αγ.

Ατρόμητος 5

Πανσερραϊκός 5 -6αγ.

ΑΕΛ 4 -6αγ.

Παναιτωλικός 4

Asteras Aktor 2 -6αγ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Meghan Markle: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία αμφιλεγόμενη ιδέα για να μην καίγονται τα ηλεκτρικά

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη μετά από ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία

07:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συμμαχίες τώρα» το νέο δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ - Πρωτοβουλίες, αλλά και αυστηρός τόνος από Φάμελλο στην ΚΕ

06:55LIFESTYLE

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου στο Newsbomb.gr: «Το Porto Leone είναι σημαντικός σταθμός στην καριέρα μου»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημογραφικό: Οι Έλληνες… εξαφανίζονται – «Καμπανάκι» για ασφαλιστικό και οικονομία

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ