Super League Βαθμολογία: Εντυπωσιάζει ο Βόλος, «ανάσα» για ΟΦΗ, πριν τους… μεγάλους
Πέντε γκολ ο Βόλος στη Λάρισα, τρία ο ΟΦΗ στον Άρη, πρώτη νίκη για Πανσερραϊκό – Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία.
Με εντυπωσιακά ματς άρχισε η 6η αγωνιστική της Super League. Η οποία κορυφώνεται με το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και τις δύσκολες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην άδεια Λεωφόρο και της ΑΕΚ στο Περιστέρι ως φιλοξενούμενη της Κηφισιάς.
Ο Βόλος πήρε σαφώς τη νίκη της ημέρας, με το εκπληκτικό 5-2 στη Λάρισα επί της ΑΕΛ. Σε ένα ματς που υποτίθεται ήταν ντέρμπι της Θεσσαλίας.
Εντυπωσιακό αποτέλεσμα και για τον ΟΦΗ στο ουδέτερο της Τρίπολης. Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-0 του Άρη, ο οποίος γνώρισε την πρώτη του ήττα επί Μανόλο Χιμένεθ.
Πρώτη νίκη για τον Πανσερραϊκό με το 2-1 επί του Asteras Aktor, με τους φιλοξενούμενους να συνεχίζουν ουραγοί στη βαθμολογία.
SUPER LEAGUE – 6η αγωνιστική
Πανσερραϊκός – Asteras Aktor 2-1
ΟΦΗ – Άρης 3-0
ΑΕΛ – Βόλος 2-5
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 1
18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports 2
20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime
21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Cosmote Sport 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός 13
ΑΕΚ 13
ΠΑΟΚ 11
Άρης 10 -6αγ.
Βόλος 9 -6αγ.
Λεβαδειακός 7
Κηφισιά 7
ΟΦΗ 6 -5αγ.
Παναθηναϊκός 5 -4αγ.
Ατρόμητος 5
Πανσερραϊκός 5 -6αγ.
ΑΕΛ 4 -6αγ.
Παναιτωλικός 4
Asteras Aktor 2 -6αγ.