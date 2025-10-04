Super League Βαθμολογία: Εντυπωσιάζει ο Βόλος, «ανάσα» για ΟΦΗ, πριν τους… μεγάλους

Πέντε γκολ ο Βόλος στη Λάρισα, τρία ο ΟΦΗ στον Άρη, πρώτη νίκη για Πανσερραϊκό – Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία.

Super League Βαθμολογία: Εντυπωσιάζει ο Βόλος, «ανάσα» για ΟΦΗ, πριν τους… μεγάλους
Με εντυπωσιακά ματς άρχισε η 6η αγωνιστική της Super League. Η οποία κορυφώνεται με το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και τις δύσκολες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην άδεια Λεωφόρο και της ΑΕΚ στο Περιστέρι ως φιλοξενούμενη της Κηφισιάς.

Ο Βόλος πήρε σαφώς τη νίκη της ημέρας, με το εκπληκτικό 5-2 στη Λάρισα επί της ΑΕΛ. Σε ένα ματς που υποτίθεται ήταν ντέρμπι της Θεσσαλίας.

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα και για τον ΟΦΗ στο ουδέτερο της Τρίπολης. Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-0 του Άρη, ο οποίος γνώρισε την πρώτη του ήττα επί Μανόλο Χιμένεθ.

Πρώτη νίκη για τον Πανσερραϊκό με το 2-1 επί του Asteras Aktor, με τους φιλοξενούμενους να συνεχίζουν ουραγοί στη βαθμολογία.

SUPER LEAGUE – 6η αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Asteras Aktor 2-1

ΟΦΗ – Άρης 3-0

ΑΕΛ – Βόλος 2-5

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports 2

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 13

ΑΕΚ 13

ΠΑΟΚ 11

Άρης 10 -6αγ.

Βόλος 9 -6αγ.

Λεβαδειακός 7

Κηφισιά 7

ΟΦΗ 6 -5αγ.

Παναθηναϊκός 5 -4αγ.

Ατρόμητος 5

Πανσερραϊκός 5 -6αγ.

ΑΕΛ 4 -6αγ.

Παναιτωλικός 4

Asteras Aktor 2 -6αγ.

