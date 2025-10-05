Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τις «μάχες» ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις στην Super League και κυρίως το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Έξοδο με κινδύνους περιλαμβάνει το πρόγραμμα για την ΑΕΚ, η οποία στις 18:00 θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ από το ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο με σέντρα στις 21:30.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS8 Zagorska Sela - Kumrovec 1 11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 12:15 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce - Klanjec 2 13:00 ΕΡΤ2 Μαρούσι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL 13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa 2025-26 13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Κάλιαρι Serie A 2025-26 14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Τελικός 14:00 Action 24 Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα Greek Super League 2 2025-2026 14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2 14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Νόριτς Sky Bet EFL Championship 2025-26 14:00 ANT1 Formula 1 Show Εκπομπή 14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM 2025 Γερμανία, Χόκενχαϊμ - 2ος Αγώνας 14:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Σιγκαπούρης Αγώνας 15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Έλτσε La Liga EA Sports 2025/26 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (2ος Αγώνας) 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie 2025/26 16:00 Novasports Start Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26 16:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπράιτον Premier League 2025/26 16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – Μπέρνλι Premier League 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπολόνια – Πίζα Serie A 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ρόμα Serie A 2025-26 16:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26 16:00 ΕΡΤ2 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL 16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα Lega Basket Serie A 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame Show Κηφισιά - ΑΕΚ 17:15 Novasports Prime Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports 2025/26 18:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26 18:30 Novasports 4HD Αμβούργο – Μάιντς Bundesliga 2025/26 18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τζένοα Serie A 2025-26 19:30 Novasports Start Εσπανιόλ – Μπέτις La Liga EA Sports 2025/26 19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Τοντέλα Liga Portugal Betclic 2025-26 19:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26 20:05 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26 20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπούρσασπορ - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26 21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2025-26 21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μίλαν Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Θέλτα - Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals 2025 23:15 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26 23:40 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 01:00 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις Liga Profesional Clausura 03:15 Action 24 Ροζάριο Σεντράλ - Ρίβερ Πλέιτ Liga Profesional Clausura

Διαβάστε επίσης