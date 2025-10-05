Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τις «μάχες» ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/10).

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Όλο το πρόγραμμα των μεταδόσεων
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις στην Super League και κυρίως το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Έξοδο με κινδύνους περιλαμβάνει το πρόγραμμα για την ΑΕΚ, η οποία στις 18:00 θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ από το ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο με σέντρα στις 21:30.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/10):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS8 Zagorska Sela - Kumrovec 1

11:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

12:15

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce - Klanjec 2

13:00

ΕΡΤ2

Μαρούσι – Ολυμπιακός

Stoiximan GBL

13:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια

ACB Liga Endesa 2025-26

13:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Ουντινέζε – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

14:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο, Τελικός

14:00

Action 24

Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα

Greek Super League 2 2025-2026

14:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2

14:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ίπσουιτς – Νόριτς

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:00

ANT1

Formula 1 Show

Εκπομπή

14:30

COSMOTE SPORT 8 HD

DTM 2025

Γερμανία, Χόκενχαϊμ - 2ος Αγώνας

14:45

ANT1, ΑΝΤ1+

Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Σιγκαπούρης

Αγώνας

15:00

Novasports 1HD

Αλαβές – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Extreme E 2025

Desert X Prix (2ος Αγώνας)

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:30

Novasports 2HD

Φέγενορντ – Ουτρέχτη

Eredivisie 2025/26

16:00

Novasports Start

Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 5HD

Γουλβς – Μπράιτον

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 4HD

Άστον Βίλα – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπολόνια – Πίζα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Φιορεντίνα – Ρόμα

Serie A 2025-26

16:00

Novasports Premier League

Νιούκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

16:00

ΕΡΤ2

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

Stoiximan GBL

16:30

Novasports 3HD

Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα

Lega Basket Serie A 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Φόλκερκ – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

Κηφισιά - ΑΕΚ

17:15

Novasports Prime

Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

Novasports 2HD

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κηφισιά – ΑΕΚ

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2

Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

18:30

Novasports 4HD

Αμβούργο – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

18:30

Novasports Premier League

Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Νάπολι – Τζένοα

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Start

Εσπανιόλ – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρίο Άβε – Τοντέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

19:45

ΕΡΤ2

Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός

Α1 Basketball League Γυναικών

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα

ACB Liga Endesa 2025-26

20:05

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

20:30

Novasports Prime

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

Novasports 3HD

Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

20:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Μπούρσασπορ - Αναντολού Εφές

Turkish Basketball Super League 2025-26

21:15

COSMOTE SPORT 7 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

21:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Γιουβέντους – Μίλαν

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Θέλτα - Ατλέτικο Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι

WNBA Finals 2025

23:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Πόρτο – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:40

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

01:00

Action 24

Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις

Liga Profesional Clausura

03:15

Action 24

Ροζάριο Σεντράλ - Ρίβερ Πλέιτ

Liga Profesional Clausura

Novibet
