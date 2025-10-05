Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τις «μάχες» ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/10).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις στην Super League και κυρίως το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Έξοδο με κινδύνους περιλαμβάνει το πρόγραμμα για την ΑΕΚ, η οποία στις 18:00 θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ από το ίδιο κανάλι θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο με σέντρα στις 21:30.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:00
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Κροατία, SS8 Zagorska Sela - Kumrovec 1
11:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
12:15
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce - Klanjec 2
13:00
ΕΡΤ2
Μαρούσι – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL
13:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια
ACB Liga Endesa 2025-26
13:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Ουντινέζε – Κάλιαρι
Serie A 2025-26
14:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Πεκίνο, Τελικός
14:00
Action 24
Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα
Greek Super League 2 2025-2026
14:00
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2
14:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ίπσουιτς – Νόριτς
Sky Bet EFL Championship 2025-26
14:00
ANT1
Formula 1 Show
Εκπομπή
14:30
COSMOTE SPORT 8 HD
DTM 2025
Γερμανία, Χόκενχαϊμ - 2ος Αγώνας
14:45
ANT1, ΑΝΤ1+
Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Σιγκαπούρης
Αγώνας
15:00
Novasports 1HD
Αλαβές – Έλτσε
La Liga EA Sports 2025/26
15:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Extreme E 2025
Desert X Prix (2ος Αγώνας)
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:30
Novasports 2HD
Φέγενορντ – Ουτρέχτη
Eredivisie 2025/26
16:00
Novasports Start
Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας
Premier League 2025/26
16:00
Novasports 5HD
Γουλβς – Μπράιτον
Premier League 2025/26
16:00
Novasports 4HD
Άστον Βίλα – Μπέρνλι
Premier League 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπολόνια – Πίζα
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Φιορεντίνα – Ρόμα
Serie A 2025-26
16:00
Novasports Premier League
Νιούκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 2025/26
16:00
ΕΡΤ2
Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ
Stoiximan GBL
16:30
Novasports 3HD
Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα
Lega Basket Serie A 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Φόλκερκ – Ρέιντζερς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame Show
Κηφισιά - ΑΕΚ
17:15
Novasports Prime
Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
Novasports 2HD
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2025-26
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Κηφισιά – ΑΕΚ
Stoiximan Super League 2025-26
18:15
ΕΡΤ2
Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
18:30
Novasports 4HD
Αμβούργο – Μάιντς
Bundesliga 2025/26
18:30
Novasports Premier League
Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 2025/26
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Νάπολι – Τζένοα
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Start
Εσπανιόλ – Μπέτις
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρίο Άβε – Τοντέλα
Liga Portugal Betclic 2025-26
19:45
ΕΡΤ2
Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός
Α1 Basketball League Γυναικών
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα
ACB Liga Endesa 2025-26
20:05
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
20:30
Novasports Prime
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
Novasports 3HD
Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
20:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Μπούρσασπορ - Αναντολού Εφές
Turkish Basketball Super League 2025-26
21:15
COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
21:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Stoiximan Super League 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Γιουβέντους – Μίλαν
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Θέλτα - Ατλέτικο Μαδρίτης
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι
WNBA Finals 2025
23:15
COSMOTE SPORT 3 HD
Πόρτο – Μπενφίκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:40
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
01:00
Action 24
Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις
Liga Profesional Clausura
03:15
Action 24
Ροζάριο Σεντράλ - Ρίβερ Πλέιτ
Liga Profesional Clausura