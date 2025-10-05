Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν και Πόρτο - Μπενφίκα | Όλες οι μεταδόσεις

Μεγάλο ντέρμπι στην Serie A καθώς η Γιουβέντους υποδέχεται τη Μίλαν στο Τορίνο.

Newsbomb

Γιουβέντους - Μίλαν
Ντέρμπι στον Βορρά στην Ιταλία
EPA/ALESSANDRO DI MARCO, ΑΜΠΕ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Την Κυριακή (05/10) το πρόγραμμα είναι και πάλι πλούσιο και από τις αναμετρήσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν στην Ιταλία και το Πόρτο - Μπενφίκα στην Πορτογαλία.

Στην Premier League απομένουν πέντε αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής, με δύο εξ αυτών να ξεχωρίζουν. Η Νιούκαστλ υποδέχεται στις 16:00 τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι «καρακάξες» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους απέναντι σε μια μαχητική ομάδα. Αργότερα, στις 18:30, η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Μπρέντφορντ, ψάχνοντας αντίδραση μετά τις πρόσφατες απώλειες, την ώρα που οι γηπεδούχοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να προκαλέσουν νέα «ζημιά» στους πρωταθλητές.

Στην Ισπανία και τη La Liga, η δράση κορυφώνεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Στις 17:15 η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα φιλοξενεί τη Μπαρτσελόνα, σε ένα ματς που θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime, με τους Καταλανούς να θέλουν το τρίποντο για να μείνουν κοντά στην κορυφή και τους Ανδαλουσιανούς να ψάχνουν αντίδραση μετά τις πρόσφατες αποτυχίες. Το βράδυ στις 22:00 η Θέλτα, η οποία νίκησε τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη στην Ευρώπη, υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και θέλει να συνεχίσει τις νίκες στο πρωτάθλημα.

Στην Ιταλία, η Serie A προσφέρει ντέρμπι και παραδοσιακές αναμετρήσεις με ελληνικό χρώμα. Στις 16:00 η Φιορεντίνα αντιμετωπίζει τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, με τους «βιόλα» να επιδιώκουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στους «τζιαλορόσι» που αναζητούν σταθερότητα. Στις 19:00 η πρωταθλήτρια Νάπολι υποδέχεται τη Τζένοα του Πάτρικ Βιεϊρά στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», θέλοντας να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής. Το μεγαλύτερο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στις 21:45 στο Τορίνο, εκεί όπου η Γιουβέντους υποδέχεται τη Μίλαν σε ένα παραδοσιακό ιταλικό ντέρμπι με υψηλή βαθμολογική σημασία.

Στην Πορτογαλία, η Ρίο Άβε του Έλληνα προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλου αντιμετωπίζει στις 19:30 την Τοντέλα, με στόχο μια νίκη που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το μεγάλο πορτογαλικό ντέρμπι, όπου η Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο φιλοξενείται από την πρωτοπόρο Πόρτο του Φαριόλι στο «Ντραγκάο», στις 23:15. Μια αναμέτρηση με πολλές προεκτάσεις και πιθανή επίδραση στη μάχη του τίτλου.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

  • Φιορεντίνα - Ρόμα (16:00, Cosmote Sport 2)
  • Νιουκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00, Nova Sports Premier League)
  • Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα (17:15, Nova Sports Prime)
  • Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι (18:30, Nova Sports Premier League)
  • Νάπολι - Τζένοα (19:00, Cosmote Sport 2)
  • Ρίο Άβε - Τοντέλα (19:30, Cosmote Sport 3)
  • Γιουβέντους - Μίλαν (21:45, Cosmote Sport 2)
  • Θέλτα - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1)
  • Πόρτο - Μπενφίκα (23:15 Cosmote Sport 3)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:43ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Κολωνάκι: Άγνωστοι έκλεψαν τιμαλφή αξίας 150.000 ευρώ

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλόνια λαθρεμπόρων από τη Λευκορωσία σήμαναν συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

12:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν και Πόρτο - Μπενφίκα | Όλες οι μεταδόσεις

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός σχολικού λεωφορείου επιβράβευσε την ευγένεια 4χρονου μαθητή με μία σακούλα γεμάτη δώρα

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: «Βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας»

12:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Φρεσκάρει» την ενδεκάδα ο Νίκολιτς - Τα πλάνα για το ματς με Κηφισιά

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μυλωνάκη σε δημοσίευμα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακρίβειες για να εμποδίσουν το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έτοιμοι να συμβάλουμε για την ειρήνη στη Γάζα - Μηνύματα σε αμφισβητούντες εντός και εκτός της χώρας

11:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Στην εξάδα των ξένων ο Νιλικίνα - «Κόπηκε» ο Φουρνιέ

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολιτείες των «χρυσοθήρων»: Οι 5 περιοχές που το χρήμα υπερτερεί της αγάπης

11:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Η «σκακιέρα» των Λουτσέσκου και Μεντιλίμπαρ - Τα πλάνα για την ενδεκάδα

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ένα πολιτικό σκουλήκι για να ποδοπατά τον αγώνα Ρούτσι» - «Είσαι επίκινδυνη» η απάντησή του

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ - Οι όμηροι στο επίκεντρο

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Στον εισαγγελέα ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Βλάπτει ο τρόπος ταφής των νεκρών τη ζωή στη Γη; Η επιστήμη απαντά

10:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Προφυλακίζονται ο «εγκέφαλος» και άλλα τέσσερα άτομα για φορολογικές απάτες

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν τον καλέσαμε ποτέ - Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ήταν εκεί» απαντά η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι για τον Βασίλη Μπισμπίκη

10:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς ξετύλιξαν το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια οι Αρχές - Τι είπαν ο φερόμενος ως αρχηγός και ο λογιστής του κυκλώματος

10:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς προστατεύεται από το 13ωρο ο εργαζόμενος - Τι ισχύει στην περίπτωση που αρνηθεί και ποιο το μισθολογικό όφελος

10:45LIFESTYLE

Μαρία Μενούνος: Φθινοπωρινή εξόρμηση στην φύση με τον μπαμπά και την κόρη της - Εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: «Βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας»

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν τον καλέσαμε ποτέ - Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ήταν εκεί» απαντά η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι για τον Βασίλη Μπισμπίκη

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησαν τον «Bobby the Greek»: Βίντεο ντοκουμέντο από το «καρτέρι θανάτου» στον Έλληνα μαφιόζο

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός σχολικού λεωφορείου επιβράβευσε την ευγένεια 4χρονου μαθητή με μία σακούλα γεμάτη δώρα

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έτοιμοι να συμβάλουμε για την ειρήνη στη Γάζα - Μηνύματα σε αμφισβητούντες εντός και εκτός της χώρας

10:29WHAT THE FACT

Η Mega- αράχνη που έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο για 25 χρόνια - Δεν ήταν καθόλου αράχνη

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ένα πολιτικό σκουλήκι για να ποδοπατά τον αγώνα Ρούτσι» - «Είσαι επίκινδυνη» η απάντησή του

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

10:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Προφυλακίζονται ο «εγκέφαλος» και άλλα τέσσερα άτομα για φορολογικές απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ