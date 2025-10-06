ΠΑΟΚ: Η απάντηση Τάισον για Λουτσέσκου - Ράγισε καρδιές η αφιέρωσή του: «Σ’ αγαπώ, μου λείπεις»

Κατά την επίτευξη του τέρματός του, ο 37χρονος Βραζιλιάνος φάνηκε να αντιδρά έντονα προς τον πάγκο της ομάδας, δείχνοντας πως είχε αντιληφθεί πως ετοιμαζόταν να γίνει αλλαγή. «Τώρα βγάλε με!», ήταν η φράση που φαίνεται να είπε προς την τεχνική ηγεσία, σε μια στιγμή αυθόρμητης έντασης.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο Τάισον έσπευσε να βάλει τέλος στα σενάρια περί πιθανής ρήξης με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν κατά την αντικατάστασή του και αντάλλαξαν λόγια σε φιλικό κλίμα, με τον ποδοσφαιριστή να ξεκαθαρίζει δημόσια τη σχέση σεβασμού και αγάπης που έχει με τον προπονητή του.

Απαντώντας σε σχόλια στα social media, ο Τάισον δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εντάσεις υπάρχουν σε κάθε οικογένεια! Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και τον σέβομαι πολύ! Μην δημιουργείτε προβλήματα. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο».

Πέρα όμως από το αγωνιστικό, ο Τάισον συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, με την αφιέρωση του γκολ στον εκλιπόντα πατέρα του. Με μία λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα social media, έγραψε: «Σήμερα, αύριο και για πάντα, όλα θα είναι για εσένα μπαμπά! Σε αγαπάω πατέρα, μου λείπεις».

Το μήνυμα του Βραζιλιάνου για την απώλεια του πατέρα του Instagram

