«Ισοπεδωτικός» ο ΠΑΟΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Ο "Δικέφαλος του Βορρά" έκανε την ανατροπή και πήρε το ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League καθώς επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα με ανατροπή. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν «Ισοπεδωτικός».

Μεγάλη νίκη πήρε και η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε 3-2 της Κηφισιάς, γυρίζοντας… τούμπα την αναμέτρηση, ούσα πίσω στο σκορ με δύο τέρματα διαφορά. Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν «Το έπος των αετών».

