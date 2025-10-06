«Ισοπεδωτικός» ο ΠΑΟΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (06/10).
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League καθώς επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα με ανατροπή. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν «Ισοπεδωτικός».
Μεγάλη νίκη πήρε και η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε 3-2 της Κηφισιάς, γυρίζοντας… τούμπα την αναμέτρηση, ούσα πίσω στο σκορ με δύο τέρματα διαφορά. Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν «Το έπος των αετών».
