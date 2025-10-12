Super League 2: Χωρίς νικητή σε Καβάλα και Γιάννινα

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του Α’ ομίλου στη Super League 2, με δύο ισοπαλίες. Στην Καβάλα η τοπική ομάδα έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ Β’. Ο Γιαννίκογλου άνοιξε το σκορ στο 45’, για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με τον Μπρέγκου στο 81’. Είχαν και δοκάρι οι Καβαλιώτες στο 48’ με τον Αλιατίδη.

Στους «Ζωσιμάδες» ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε τον πρώτο του βαθμό στη σεζόν. Η ομάδα της Ηπείρου ήρθε ισόπαλη χωρίς γκολ (0-0) με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Super League 2 – Α’ όμιλος – 5η αγωνιστική

Μακεδονικός – Ηρακλής 1-4

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΟΤ Ηρακλής 13

2. Νίκη Βόλου 12

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 10

5. Καβάλα 5

6. Μακεδονικός 5

7. ΠΑΟΚ Β’ 4

8. Νέστος Χρυσούπολης 4

9. Καμπανιακός 4

10. ΠΑΣ Γιάννινα 1