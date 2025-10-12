Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Βήμα πρόκρισης η Σκωτία | Η βαθμολογία πριν το Δανία - Ελλάδα

Το δεύτερο διαδοχικό «τρίποντο» των Σκοτσέζων τους φέρνει, έστω και προσωρινά, στην κορυφή του ομίλου της Εθνικής.

Μετά από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μείνει και μαθηματικά εκτός σε περίπτωση που ηττηθεί από της Δανία. Για να ελπίζει θα πρέπει να φύγει με το «διπλό» από την Κοπεγχάγη, ενώ θα έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες σε περίπτωση ισοπαλίας.

Η Σκωτία προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με τον Άνταμς, ενώ ο ΜακΤόμινεϊ έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του στο 84’. Οι Λευκορώσοι βρήκαν αργά απάντηση, καθώς μείωσαν με τον Κούτσκο στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι αγώνες του 3ου ομίλου

Σκωτία – Λευκορωσία 2-1 (15′ Άνταμς, 84′ ΜακΤόμινεϊ – 90+6′ Κούτσκο)

(15′ Άνταμς, 84′ ΜακΤόμινεϊ – 90+6′ Κούτσκο) Δανία – Ελλάδα (21:45, ALPHA)

Η βαθμολογία

Σκωτία 10 -4αγ. Δανία 7 -3αγ. Ελλάδα 3 -3αγ. Λευκορωσία 0 -4αγ.

Έκαναν τη μεγάλη έκπληξη τα Νησιά Φερόε!

Το μεγάλο «μπαμ» έκαναν τα Νησιά Φερόε, τα οποία νίκησαν 2-1 την Τσεχία στο Τόρσαβν. Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα η Κροατία, επί της ουσίας, εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, ως πρώτη του 12ου ομίλου. Οι γηπεδούχοι ελπίζουν βάσιμα στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα playoffs.

Επίσης, η Ολλανδία ξεπέρασε χωρίς άγχος το εμπόδιο της Φινλανδίας (4-0). Η πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο (7ος) θα κριθεί το Νοέμβριο στη Βαρσοβία στο ματς Πολωνία-Ολλανδία.

Διαβάστε επίσης