Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Νίκη μετά από επτά μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο η Κύπρος

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου πανηγύρισε ξανά, έπειτα από πέντε αγώνες δίχως νίκη.

Οι Κύπριοι είχαν να κερδίσουν από τον περασμένο Μάρτιο, όταν είχαν επικρατήσει του Σαν Μαρίνο, όπως συνέβη και σήμερα (12/10).

Το σκορ άνοιξε ο Λοΐζου μόλις στο 9ο λεπτό, με τον Ανδρέου να κάνει το 2-0 στο 59’. Ο Κάστανος πέτυχε το τρίτο γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 67’, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Κακουλλής στο 79ο λεπτό.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, πάντως, δεν αλλάζει πολλά για την Κύπρο, για την οποία το όνειρο πρόκρισης στο Μουντιάλ έχει ήδη χαθεί. Έδειξε, πάντως, σημάδια ανάκαμψης και αποφασιστικότητας, ενόψει της συνέχειας…

Σαν Μαρίνο: Κολόμπο, Σαμαριτάνι (45’ Ματεόνι), Τσέβολι (77’ Βαλεντίνι), Ρόσι, Ρικάρντι, Καπικιόνι (62’ Κασαντέι), Γκαλινούτσι, Τζανόνι, Κονταντίνι (9’ Μπεράρντι), Λάτζαρι (62’ Σένσολι), Νάνι.

Κύπρος: Μαλ, Σιήκκης, Ανδρέου, Λαΐφης, Πηλέας (54’ Κορέια), Αρτυματάς (54’ Κυριάκου), Κάστανος (73’ Κούτσακος), Λοΐζου, Χαραλάμπους (64’ Κυπριανού), Τζιωνής, Πίττας (64’ Κακουλλής)

Οι αγώνες του 8ου ομίλου

Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4 (9' Λοΐζου, 59' Ανδρέου, 67' πέν. Κάστανος, 79' Κακουλής)

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Η βαθμολογία