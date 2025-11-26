ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα για τον Δικέφαλο - Ανακοινώνεται η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ

Η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση.

Newsbomb

ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα για τον Δικέφαλο - Ανακοινώνεται η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιστορική αναμένεται να αποδειχθεί η 26η Νοεμβρίου για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος γυρίζει σελίδα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες, η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε και πλέον αυτός θα είναι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση, ενώ θα πραγματοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου, με θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ, το οποίο θα απαρτίζεται από τη νέα τάξη πραγμάτων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επί αυτού:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 στο PAOK Sports Arena.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση metoxos@paokbc.gr έως την 15η Δεκεμβρίου 2025, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

[Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 043793606000 και ΑΦΜ 999719662]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17/12/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο επί της οδού Αντ. Τρίτση 12 γήπεδο PAOK SPORTS ARENA που χρησιμοποιεί ως έδρα της η ΚΑΕ, στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 23/12/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.
Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να υποβάλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη 26.11.2025
Για το ΔΣ της ΑΑΕ «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»
Αθανάσιος Χατζόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος".

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν πατέρας και γιος με καλάσνικοφ και βαλλίστρα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από τη χειροβομβίδα στη Ρόδο: Επιστρέφω να πάρω το παιδί μου νεκρό

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων - Εικασίες για σαμποτάζ

16:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί απαιτείται άμεση καταχώρηση του IBAN στο myAADE: Η Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξηγεί

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα για τον Δικέφαλο - Ανακοινώνεται η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: 13χρονες νύφες στο «ισλαμικό Tinder» της Τεχεράνης

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Η καταδίκη του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Η τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη - Δείτε βίντεο

15:54ΥΓΕΙΑ

Movember: Γιατί ο Καρκίνος του Προστάτη χρειάζεται έλεγχο ρουτίνας

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις δύο ημέρες βρισκόταν στη Ρόδο ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

15:50ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

«Ταύρος» για το χρυσό η Deutsche Bank – Πού μπορεί να φτάσει το πολύτιμο μέταλλο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Adel»: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Μαθράκι - Φωτογραφίες

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτριες προσέφεραν Πρώτες Βοήθειες σε τραυματία στη Λεωφόρου Κηφισού

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας «καθάρισε» για όλους

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρομακτικά στρατιωτικά οχήματα που «έκοψαν» οι Βρετανοί επειδή οι φαντάροι έκαναν εμετό και έτρεμαν

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν βάζει στο στόχαστρο τη Shein: Οι υποψίες για «συστημικό κίνδυνο»

15:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Ρουμανία: Αυτή είναι η δωδεκάδα των Ρουμάνων

15:18ΚΥΠΡΟΣ

Ιστορική συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ - Τα 10 σημαντικότερα σημεία

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Η Ομόνοια φωτίζεται κίτρινη: Η καρδιά της πόλης για πρώτη φορά στo χρώμα «Ευχαριστώ»

15:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε το πρόσωπο που θα βαφτίσει το μωρό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:53ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις δύο ημέρες βρισκόταν στη Ρόδο ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από τη χειροβομβίδα στη Ρόδο: Επιστρέφω να πάρω το παιδί μου νεκρό

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Adel»: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Μαθράκι - Φωτογραφίες

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για το θάνατο του τεχνίτη

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το έγγραφο στο αυτοκίνητό τους

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: 13χρονες νύφες στο «ισλαμικό Tinder» της Τεχεράνης

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πότε θα χτυπήσει την Αττική - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για τη δεύτερη φάση

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος ΕΠΟΠ - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ