ΠΑΟΚ: Ιστορική ημέρα για τον Δικέφαλο - Ανακοινώνεται η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ

Ιστορική αναμένεται να αποδειχθεί η 26η Νοεμβρίου για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος γυρίζει σελίδα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες, η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε και πλέον αυτός θα είναι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση, ενώ θα πραγματοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου, με θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ, το οποίο θα απαρτίζεται από τη νέα τάξη πραγμάτων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επί αυτού:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 στο PAOK Sports Arena.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση metoxos@paokbc.gr έως την 15η Δεκεμβρίου 2025, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

[Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 043793606000 και ΑΦΜ 999719662]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17/12/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο επί της οδού Αντ. Τρίτση 12 γήπεδο PAOK SPORTS ARENA που χρησιμοποιεί ως έδρα της η ΚΑΕ, στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 23/12/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να υποβάλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη 26.11.2025

Για το ΔΣ της ΑΑΕ «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

Αθανάσιος Χατζόπουλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος".