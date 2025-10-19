Super League, Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: Ο Λάμπρου «χτύπησε» στις καθυστερήσεις!

Με γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στις καθυστερήσεις, ο Βόλος λύγισε 2-1 τον Πανσερραϊκό και πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη του στη Super League.

Newsbomb

Βόλος - Πανσερραϊκός 2-1
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την εξαιρετική του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα συνέχισε η ομάδα του Χουάν Φεράντο.

Ο Βόλος έκαμψε την αντίσταση και του Πανσερραϊκού και πλέον «βλέπει» τετράδα, την ώρα που ο Πανσερραϊκός παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο πρώτο λεπτό, όταν ο Γκελασβίλι απέτυχε να διώξει μια μπαλιά και ο Χάμουλιτς άνοιξε το σκορ στο Πανθεσσαλικό με κοντινό πλασέ.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι για χέρι του Φορτούνα σε σουτ του Μάρας. Ένα πέναλτι που καταλογίστηκε μετά από έξι λεπτά και μαραθώνια παραμονή του Σιδηρόπουλου στο μόνιτορ και το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ιβάν στο 67’.

Το 1-1 «αφύπνισε» τους εφησυχασμένους γηπεδούχους, που άσκησαν πίεση στα «Λιοντάρια». Στο 80ό λεπτό ο Τιναλίνι απέκρουσε σωτήρια την κεφαλιά του Λάμπρου, αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Έλληνας επιθετικός έκανε το 2-1, δίνοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Σιδηρόπουλος
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπανζάκι, Μάρας, Ιβάν
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (68΄ Μύγας), Μαρτίνες (46΄ Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (68΄ Πίντσι), Τζόκα (90΄+2 Ναμπίλ), Λάμπρου (90΄+9 Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69΄ Φέλτες), Ντε Μάρκο, Καλίνιν, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (46΄ Μάρας), Νανελί (69΄ Φαλέ), Μπανζάκι (90΄+2 Καρέλης), Μπρουκς, Ιβάν (82΄ Γκριν).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Νίκολιτς και Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

19:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: Άρης - Παναθηναϊκός 0-1 Ημίχρονο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που ο δράστης πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων» – Δείτε βίντεο

19:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: Ο Λάμπρου «χτύπησε» στις καθυστερήσεις!

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Στο Ασκληπιείο της Κω ορκίστηκαν 40 αριστούχοι γιατροί από όλο τον κόσμο

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Έκλεισαν οι κάλπες - Εκλογή από τον α' γύρο - Τι δείχουν τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα

19:04LIFESTYLE

Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Δύσκολη η σχέση από απόσταση, μου αρέσει να είμαι κοντά του»

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Δολοφονήθηκε ο 16χρονος, Τσέικ Τουρέ

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Τι Τζέι Σορτς: «Στόχος οι νίκες σε κάθε παιχνίδι και η κατάκτηση κάθε τίτλου»

18:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη έμπορου ναρκωτικών στη Νέα Μάκρη: Κατασχέθηκαν κοκαϊνη, κάνναβη και μεγάλο χρηματικό ποσό

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός: Έκπληξη με Ζαρουρί στην ενδεκάδα

18:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη επιστροφή της Atari – Θρυλική κονσόλα κυκλοφορεί ξανά μετά τη δεκαετία του ’80

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός Ρ. - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90: Πέτυχε τον στόχο του σε έναν αγώνα που δεν τελείωνε ποτέ

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Πέθανε o 21χρονος που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή επί 9 μήνες έπειτα από τροχαίο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα -Νετανιάχου: Η εκεχειρία έχει παραβιαστεί - Συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη Ασφαλείας -Νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Asteras Aktor – Κηφισιά 2-2: Ισοπαλία για τη θέληση των γηπεδούχων κόντρα στον εκπληκτικό Τεττέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που ο δράστης πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων» – Δείτε βίντεο

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

17:33LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μένει εκτός διαθήκης ο γιος της; Τι αποκάλυψε η δικηγόρος του

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Πέθανε o 21χρονος που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή επί 9 μήνες έπειτα από τροχαίο

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Το ανάποδο «Π» έρχεται και φέρνει κακοκαιρία – Προσοχή αυτές τις δύο ημέρες

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία αλά Arsène Lupin στο Λούβρο: Σε 4-7 λεπτά έκλεψαν κοσμήματα του Ναπολέοντα- Αυτά είναι τα κλεμμένα ανεκτίμητης αξίας - Βίντεο

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Δολοφονήθηκε ο 16χρονος, Τσέικ Τουρέ

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Έκλεισαν οι κάλπες - Εκλογή από τον α' γύρο - Τι δείχουν τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

19:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Άρης - Παναθηναϊκός 0-1: Ο Σφιντέρσκι δίνει προβάδισμα στο "τριφύλλι"

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ