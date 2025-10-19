Super League, Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: Ο Λάμπρου «χτύπησε» στις καθυστερήσεις!

Την εξαιρετική του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα συνέχισε η ομάδα του Χουάν Φεράντο.

Ο Βόλος έκαμψε την αντίσταση και του Πανσερραϊκού και πλέον «βλέπει» τετράδα, την ώρα που ο Πανσερραϊκός παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο πρώτο λεπτό, όταν ο Γκελασβίλι απέτυχε να διώξει μια μπαλιά και ο Χάμουλιτς άνοιξε το σκορ στο Πανθεσσαλικό με κοντινό πλασέ.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι για χέρι του Φορτούνα σε σουτ του Μάρας. Ένα πέναλτι που καταλογίστηκε μετά από έξι λεπτά και μαραθώνια παραμονή του Σιδηρόπουλου στο μόνιτορ και το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ιβάν στο 67’.

Το 1-1 «αφύπνισε» τους εφησυχασμένους γηπεδούχους, που άσκησαν πίεση στα «Λιοντάρια». Στο 80ό λεπτό ο Τιναλίνι απέκρουσε σωτήρια την κεφαλιά του Λάμπρου, αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Έλληνας επιθετικός έκανε το 2-1, δίνοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Σιδηρόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπανζάκι, Μάρας, Ιβάν

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (68΄ Μύγας), Μαρτίνες (46΄ Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (68΄ Πίντσι), Τζόκα (90΄+2 Ναμπίλ), Λάμπρου (90΄+9 Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69΄ Φέλτες), Ντε Μάρκο, Καλίνιν, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (46΄ Μάρας), Νανελί (69΄ Φαλέ), Μπανζάκι (90΄+2 Καρέλης), Μπρουκς, Ιβάν (82΄ Γκριν).