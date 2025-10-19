Asteras Aktor – Κηφισιά 2-2: Ισοπαλία για τη θέληση των γηπεδούχων κόντρα στον εκπληκτικό Τεττέη

Έβδομο ματς χωρίς νίκη για τον Asteras Aktor, λόγω του Ανδρέα Τεττέη αυτή τη φορά. Ο στράικερ της Κηφισιάς ήταν εκπληκτικός και «σέρβιρε» τα δύο γκολ της ομάδας του στο τελικό 2-2 της Τρίπολης στο ντεμπούτο του Κρις Κόλμαν στον πάγκο των γηπεδούχων.

Ο Παντελίδης άνοιξε το σκορ παίρνοντας εξαιρετική ασίστ του Τεττέη. Ο Μακέντα ισοφάρισε, ο Καλτσάς έκανε το 2-1, αλλά ξανά ο Τεττέη έκανε «μαγική» προσπάθεια και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μουσιόλικ.

Στις καθυστερήσεις έδωσε ακόμη μια ασίστ στον Τζίμα, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε λόγω φάουλ πάνω στον Άλχο. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Κηφισιά πάει στους 8 βαθμούς και ο Αστέρας ανεβαίνει στους 3.

Το ματς άρχισε με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να ξαφνιάσουν. Μάλιστα στο 1ο λεπτό υπήρξε ασυνεννοησία στην άμυνα, ο Τεττέη μπήκε στη φάση και βγήκε ουσιαστικά απέναντι από τον Παπαδόπουλο, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να βγαίνει νικητής.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι πιο απειλητικοί, με τους γηπεδούχους να μην βρίσκουν τρόπο να δημιουργήσουν κινδύνους. Τελικά το σκορ άνοιξε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο 45+3’ ο Τεττέη έκανε ωραία κίνηση από δεξιά, γύρισε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή και ο Παντελίδης με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 0-1!

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Τεττέη να απειλεί στο 48’, αλλά ο Παπαδόπουλος βγήκε νικητής στη φάση. Ένα λεπτό μετά οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους ευκαιρία ουσιαστικά, με την σέντρα του Άλχο και την κεφαλιά του Κέτου να σταματά στο δοκάρι.

Στο 49’ τελικά ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους. Από κόρνερ που εκτελέστηκε από δεξιά, ο Μακέντα έμεινε αφύλακτος και με άνετη κεφαλιά στην γωνιά του Ξενόπουλου έκανε το 1-1!

O Σιμόν στο 54’ απείλησε για τους φιλοξενούμενους, αλλά και πάλι ο Παπαδόπουλος ήταν σε ετοιμότητα.

H ανατροπή των γηπεδούχων ήρθε τελικά στο 68’. Ο Μπαρτόλο έκανε την κάθετη, ο Κέτου πέρασε τον Πόκορνι, γύρισε την μπάλα στον Καλτσά ο οποίος με δυνατό σουτ έκανε το 2-1!

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 84’, όταν ο Βιγιαφάνιες σε θέση βολής πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Παπαδόπουλος αντέδρασε εξαιρετικά και απέκρουσε εντυπωσιακά.

Ένα λεπτό μετά, ήρθε το γκολ της ισοφάρισης έστω και με… περιπέτεια. Ο Τεττέη έγινε κάτοχος, γύρισε άψογα και έκανε την ασίστ στον Μουσιόλικ που είχε εύκολο έργο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο διαιτητής υπέδειξε χέρι στον επιθετικό της Κηφισιάς, αλλά μετά από εξέταση της φάσης το γκολ μέτρησε κανονικά για το 2-2!

Ο Καλτσάς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σούταρε, με τον Ξενόπουλου να διώχνει. Στο 90+7’ από εκπληκτική ενέργεια του Τεττέη ο Τζίμας σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ πάνω στον Άλχο.

Έτσι το ματς ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 2-2.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καστάνο, Αλάγκμπε, Πομόνης, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ - Λαρουτσί, Πόμπο, Έμπο, Πέρεθ

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνο, Πομόνης (58΄ Φερνάντεθ), Άλχο, Αλάγκμπε (61΄ Τσίκο), Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης (46΄ Κετού), Καλτσάς, Μακέντα (74΄ Τζοακίνι).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία (71΄ Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντονίσε (61΄ Σόουζα), Τεττέη, Παντελίδης (71΄ Τζίμας), Έμπο, Πέρεθ (81΄ Μούσιολικ), Ποκόρνι, Λαρουτσί (81΄ Ρουκουνάκης).