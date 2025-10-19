Asteras Aktor – Κηφισιά 2-2: Ισοπαλία για τη θέληση των γηπεδούχων κόντρα στον εκπληκτικό Τεττέη

Εξαιρετικό ματς στην Τρίπολη με τον Ανδρέα Τεττέη να ξεδιπλώνει το τεράστιο ταλέντο του και το ματς να λήγει ισόπαλο 2-2 – Ακυρώθηκε γκολ των φιλοξενούμενων στο τέλος.

Newsbomb

Asteras Aktor – Κηφισιά 2-2: Ισοπαλία για τη θέληση των γηπεδούχων κόντρα στον εκπληκτικό Τεττέη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έβδομο ματς χωρίς νίκη για τον Asteras Aktor, λόγω του Ανδρέα Τεττέη αυτή τη φορά. Ο στράικερ της Κηφισιάς ήταν εκπληκτικός και «σέρβιρε» τα δύο γκολ της ομάδας του στο τελικό 2-2 της Τρίπολης στο ντεμπούτο του Κρις Κόλμαν στον πάγκο των γηπεδούχων.

Ο Παντελίδης άνοιξε το σκορ παίρνοντας εξαιρετική ασίστ του Τεττέη. Ο Μακέντα ισοφάρισε, ο Καλτσάς έκανε το 2-1, αλλά ξανά ο Τεττέη έκανε «μαγική» προσπάθεια και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μουσιόλικ.

Στις καθυστερήσεις έδωσε ακόμη μια ασίστ στον Τζίμα, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε λόγω φάουλ πάνω στον Άλχο. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Κηφισιά πάει στους 8 βαθμούς και ο Αστέρας ανεβαίνει στους 3.

Το ματς άρχισε με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να ξαφνιάσουν. Μάλιστα στο 1ο λεπτό υπήρξε ασυνεννοησία στην άμυνα, ο Τεττέη μπήκε στη φάση και βγήκε ουσιαστικά απέναντι από τον Παπαδόπουλο, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να βγαίνει νικητής.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι πιο απειλητικοί, με τους γηπεδούχους να μην βρίσκουν τρόπο να δημιουργήσουν κινδύνους. Τελικά το σκορ άνοιξε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο 45+3’ ο Τεττέη έκανε ωραία κίνηση από δεξιά, γύρισε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή και ο Παντελίδης με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 0-1!

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Τεττέη να απειλεί στο 48’, αλλά ο Παπαδόπουλος βγήκε νικητής στη φάση. Ένα λεπτό μετά οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους ευκαιρία ουσιαστικά, με την σέντρα του Άλχο και την κεφαλιά του Κέτου να σταματά στο δοκάρι.

Στο 49’ τελικά ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους. Από κόρνερ που εκτελέστηκε από δεξιά, ο Μακέντα έμεινε αφύλακτος και με άνετη κεφαλιά στην γωνιά του Ξενόπουλου έκανε το 1-1!

O Σιμόν στο 54’ απείλησε για τους φιλοξενούμενους, αλλά και πάλι ο Παπαδόπουλος ήταν σε ετοιμότητα.

H ανατροπή των γηπεδούχων ήρθε τελικά στο 68’. Ο Μπαρτόλο έκανε την κάθετη, ο Κέτου πέρασε τον Πόκορνι, γύρισε την μπάλα στον Καλτσά ο οποίος με δυνατό σουτ έκανε το 2-1!

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 84’, όταν ο Βιγιαφάνιες σε θέση βολής πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Παπαδόπουλος αντέδρασε εξαιρετικά και απέκρουσε εντυπωσιακά.

Ένα λεπτό μετά, ήρθε το γκολ της ισοφάρισης έστω και με… περιπέτεια. Ο Τεττέη έγινε κάτοχος, γύρισε άψογα και έκανε την ασίστ στον Μουσιόλικ που είχε εύκολο έργο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο διαιτητής υπέδειξε χέρι στον επιθετικό της Κηφισιάς, αλλά μετά από εξέταση της φάσης το γκολ μέτρησε κανονικά για το 2-2!

Ο Καλτσάς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σούταρε, με τον Ξενόπουλου να διώχνει. Στο 90+7’ από εκπληκτική ενέργεια του Τεττέη ο Τζίμας σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ πάνω στον Άλχο.

Έτσι το ματς ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 2-2.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καστάνο, Αλάγκμπε, Πομόνης, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ - Λαρουτσί, Πόμπο, Έμπο, Πέρεθ

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνο, Πομόνης (58΄ Φερνάντεθ), Άλχο, Αλάγκμπε (61΄ Τσίκο), Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης (46΄ Κετού), Καλτσάς, Μακέντα (74΄ Τζοακίνι).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία (71΄ Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντονίσε (61΄ Σόουζα), Τεττέη, Παντελίδης (71΄ Τζίμας), Έμπο, Πέρεθ (81΄ Μούσιολικ), Ποκόρνι, Λαρουτσί (81΄ Ρουκουνάκης).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός: Έκπληξη με Ζαρουρί στην ενδεκάδα

18:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη επιστροφή της Atari – Θρυλική κονσόλα κυκλοφορεί ξανά μετά τη δεκαετία του ’80

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός Ρ. - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90: Πέτυχε τον στόχο του σε έναν αγώνα που δεν τελείωνε ποτέ

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Πέθανε o 21χρονος που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή επί 9 μήνες έπειτα από τροχαίο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα -Νετανιάχου: «Η εκεχειρία έχει παραβιαστεί» - Συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη Ασφαλείας -Νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Asteras Aktor – Κηφισιά 2-2: Ισοπαλία για τη θέληση των γηπεδούχων κόντρα στον εκπληκτικό Τεττέη

17:55ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Ακόμη δύο εντάλματα σύλληψης για τη μαφιόζικη εκτέλεση

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι: «Χάθηκαν» στα σύννεφα Μόχλος, Θόλος, Μαλαύρα, Ψείρα και Λάστρο

17:33LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μένει εκτός διαθήκης ο γιος της; Τι αποκάλυψε η δικηγόρος του

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία αντάξια του Arsène Lupin στο Λούβρο: Σε 4-7 λεπτά έκλεψαν κοσμήματα του Ναπολέοντα- Αυτά είναι τα κλεμμένα ανεκτίμητης αξίας - Βίντεο

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη λιποθύμησε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο πατέρας της

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για γυναίκα που έκανε πεζοπορία σε φαράγγι της Κρήτης

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Το ανάποδο «Π» έρχεται και φέρνει κακοκαιρία – Προσοχή αυτές τις δύο ημέρες

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Μετά από 21 μέρες… επιστροφή στο σπίτι μας» | Η ενημέρωση για τον κόσμο

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τραγικό περιστατικό στο Συρράκο - 62χρονος πέθανε στην εκδρομή που έκανε

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Είμαστε καλύτεροι από πέρσι, έχουμε φοβερό ρόστερ»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Επιστρέφει αύριο - Ποια οχήματα κυκλοφορούν ελεύθερα - Οι ημέρες και οι ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Πέθανε o 21χρονος που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή επί 9 μήνες έπειτα από τροχαίο

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία αντάξια του Arsène Lupin στο Λούβρο: Σε 4-7 λεπτά έκλεψαν κοσμήματα του Ναπολέοντα- Αυτά είναι τα κλεμμένα ανεκτίμητης αξίας - Βίντεο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα -Νετανιάχου: «Η εκεχειρία έχει παραβιαστεί» - Συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη Ασφαλείας -Νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Το ανάποδο «Π» έρχεται και φέρνει κακοκαιρία – Προσοχή αυτές τις δύο ημέρες

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός Ρ. - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90: Πέτυχε τον στόχο του σε έναν αγώνα που δεν τελείωνε ποτέ

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπέτσης: Δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου – Οδηγείται αύριο στο Αυτόφωρο

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

16:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αρετή Μαστροδούκα: Η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος - Πώς κατέκτησε τα παγκόσμια ρινγκ

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ