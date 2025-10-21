Premier League: Επίσημο! Ο Σον Ντάις είναι ο αντικαταστάτη του Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σον Ντάις, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Άγγελου Ποστέκογλου.
Τρεις ημέρες μετά την απόλυση του 60χρονου τεχνικού, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε τον άνθρωπο που θα καλύψει το κενό του.
Ο λόγος για τον Σον Ντάις, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 54χρονος τεχνικός, ως ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Φόρεστ, χωρίς, όμως, να παίξει στην πρώτη ομάδα.
Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Ντάις ήταν η Έβερτον, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο. Η παρουσία του στον πάγκο της Μπέρνλι ήταν η πιο πετυχημένη της καριέρας του, ενώ πέρασε κι από τη Γουότφορντ.
Να θυμίσουμε ότι ο Ποστέκογλου πρόλαβε να βρεθεί στην τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ για μόλις 39 ημέρες, χωρίς να πανηγυρίσει νίκη σε οκτώ ματς.