Premier League: Επίσημο! Ο Σον Ντάις είναι ο αντικαταστάτη του Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ

Premier League: Επίσημο! Ο Σον Ντάις είναι ο αντικαταστάτης του Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σον Ντάις, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Άγγελου Ποστέκογλου.

Premier League: Επίσημο! Ο Σον Ντάις είναι ο αντικαταστάτης του Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ
AP Photo/Rui Vieira
Τρεις ημέρες μετά την απόλυση του 60χρονου τεχνικού, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε τον άνθρωπο που θα καλύψει το κενό του.

Ο λόγος για τον Σον Ντάις, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 54χρονος τεχνικός, ως ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Φόρεστ, χωρίς, όμως, να παίξει στην πρώτη ομάδα.

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Ντάις ήταν η Έβερτον, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο. Η παρουσία του στον πάγκο της Μπέρνλι ήταν η πιο πετυχημένη της καριέρας του, ενώ πέρασε κι από τη Γουότφορντ.

Να θυμίσουμε ότι ο Ποστέκογλου πρόλαβε να βρεθεί στην τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ για μόλις 39 ημέρες, χωρίς να πανηγυρίσει νίκη σε οκτώ ματς.

