Premier League: Επίσημο! Ο Σον Ντάις είναι ο αντικαταστάτη του Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ

Τρεις ημέρες μετά την απόλυση του 60χρονου τεχνικού, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε τον άνθρωπο που θα καλύψει το κενό του.

Ο λόγος για τον Σον Ντάις, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 54χρονος τεχνικός, ως ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Φόρεστ, χωρίς, όμως, να παίξει στην πρώτη ομάδα.

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Ντάις ήταν η Έβερτον, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο. Η παρουσία του στον πάγκο της Μπέρνλι ήταν η πιο πετυχημένη της καριέρας του, ενώ πέρασε κι από τη Γουότφορντ.

Να θυμίσουμε ότι ο Ποστέκογλου πρόλαβε να βρεθεί στην τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ για μόλις 39 ημέρες, χωρίς να πανηγυρίσει νίκη σε οκτώ ματς.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.



— Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025

