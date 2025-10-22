Λουτσέσκου: «Πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς»

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τις σερί νίκες στα ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια δύσκολη υποχρέωση στην 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς δοκιμάζονται στην έδρα της Λιλ και κυνηγούν την υπέρβαση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να δώσει το 110% για να έχει τύχη απέναντι στους Γάλλους.

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πως θεωρεί ότι είναι η ομάδα του μετά τις δυο σερί νίκες για ένα τόσο δύσκολο ευρωπαϊκό ματς: «Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Εμείς πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς και πάνω από όλα να είμαστε πειθαρχημένοι. Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ ψηλά μετά τις δυο νίκες που κάναμε, αλλά παίζουμε με μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο».

Για τις αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει και αν αυτό σημαίνει κάτι για τις προτεραιότητες του ΠAOK: «Θέλετε να ακούσετε από εμένα ότι έχω προτεραιότητες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι από το ένα παιχνίδι στο άλλο ανάμεσα σε τρεις μέρες, όπως αυτό με την ΑΕΚ και αυτό με την Λιλ, χρειάζεται να βρούμε την καλύτερη δυνατή “χημεία” στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλουμε παίκτες που είναι πνευματικά φρέσκοι που θα τρέξουν παραπάνω. Να δώσουν μάχη για να δώσουν ένα καλό level απόδοσης. Ενδεχομένως να ήμασταν άτυχοι στον σχεδιασμό γιατί έχουμε μια δύσκολη σειρά αγώνων με Θέλτα, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τώρα με την Λιλ. Υπάρχουν παίκτες που χρειάζονται μια μέρα, δυο μέρες για να φτάνουν στο μάξιμουμ της αποκατάστασης τους. Όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε για να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που μπορείτε να δείτε αλλαγές από το ένα παιχνίδι στο άλλο».

Για το αν η συγκομιδή του ενός βαθμού στα δυο πρώτα ματς βάζει ένα πρέπει για την ομάδα: «Δεν είναι έτσι. Έχουμε παίξει δυο παιχνίδια, με την Λιλ είναι ένας περίπλοκος αγώνας. Θα δώσουμε τα πάντα, να δώσουμε μάχη για να κερδίσουμε αλλά δεν παύει να ξέρουμε ότι απέναντι μας έχουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Ακολουθούν άλλα πέντε ματς στην διοργάνωση, ενδεχομένως να μην είχαμε την τύχη για τον προγραμματισμό των αγώνων και τους αντιπάλους, αλλά είμαστε εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Για τις αλλαγές στην ενδεκάδα και την επιστροφή στην αποστολή του Παβλένκα: «Πιστεύω ότι είναι καλό για την ψυχολογία του που ήρθε μαζί μας ο Παβλένκα, για να ξανά αρχίσει να συμμετέχει στην προετοιμασία των αγώνων. Θα δούμε ποιοι θα παίξουν και ποιοι όχι. Ο Οζντόεφ και ο Τάισον έμειναν πίσω γιατί είχαν κάποια μικρά θέματα, αλλά θα είναι 100% έτοιμοι. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για την ενδεκάδα. Δεν καταλαβαίνω για τις αλλαγές στην ενδεκάδα γιατί κάποιες φορές ξέρετε την ενδεκάδα νωρίτερα από εμένα!».

Για την ατάκα του στο Βίγκο για το κλίμα της ζώνης του υποβιβασμού και το τι έχει αλλάξει έκτοτε: «Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της πόλης. Εμείς συνεχίζουμε την δουλειά μας, όπως πριν δυο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδας. Η ομάδα είναι σε μια διαδικασία βελτίωσης, δουλειάς και μάχης κάθε μέρα. Είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα, περάσαμε στην League Phase, παίζουμε ανά τρεις μέρες, αντιμετωπίζουμε ομάδες που έχουν μια εβδομάδα ενώ εμείς είμαστε χωρίς χρόνο, δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλους τους αγώνες. Για να είσαι επιτυχημένος στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις την σωστή νοοτροπία και να έχεις την απαραίτητη... ισορροπία. Καμιά φορά είσαι άτυχος, καμιά φορά είσαι τυχερός. Βελτιωνόμαστε μέρα με την μέρα περισσότερo και το καλύτερο που βλέπω είναι ότι έχουμε μια καλή νοοτροπία μαχητή. Η πορεία της ομάδας ανοδική, είμαστε στον δικό μας δρόμο...».