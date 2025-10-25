Super League 2: Εύκολα η Athens Kallithea, πρώτη νίκη τα Χανιά

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στον Β’ όμιλο της κατηγορίας, με την Καλλιθέα να βάζει τέσσερα γκολ στην έδρα του Παναργειακού.

Super League 2: Εύκολα η Athens Kallithea, πρώτη νίκη τα Χανιά
Η 7η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2, βρήκε τα Χανιά να πετυχαίνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Επικρατώντας 2-0 στην έδρα της Ηλιούπολης. Οι Κρητικοί ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2’ με τον Φράνκο Λάμτσε, ενώ στο 33’ ο Άοσμαν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «σφραγίζοντας» την πρώτη φετινή νίκη.

H Athens Kallithea έκανε… περίπατο στην έδρα του Παναργειακού με 4-0. Ο Γκολφίνο άνοιξε το σκορ στο 11’, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο «καθάρισε» το ματς μέσα σε έξι λεπτά, με τους Καντίγιο (69’), Μαυρία (73’) και Πασαλίδη (75’).

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 7η αγωνιστική

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0

Ηλιούπολη – Χανιά 0-2

Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-4

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

14:00 Πανιώνιος – Καλαμάτα

15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 16

2. Πανιώνιος 14

3. Ολυμπιακός Β’ 13

4. Athens Kallithea FC 12 -7αγ.

5. ΓΣ Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.

7. Αιγάλεω 6 -7αγ.

8. Χανιά 6 -7αγ.

9. Παναργειακός 3 -7αγ.

10. Ηλιούπολη 1 -7αγ.

