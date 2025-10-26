Super League 2: Η Μαρκό νίκησε τον Ολυμπιακό Β’, «ανάσανε» ο ΠΑΟΚ Β’ – Αποτελέσματα, βαθμολογίες

Η Μαρκό επέκτεινε το αήττητο σερί της στα έξι ματς, μετρώντας 3 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Οι «πράσινοι» λύγισαν τον Ολυμπιακό Β’ με τα τέρματα των Μιούλερ (22’) και Οικονομίδη (30’). Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος είχε και δοκάρι στο 24’.

Βαθμολογική «ανάσα» πήρε ο ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης στην Καλαμαριά. Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στο δεύτερο φετινό «τρίποντο» τους, έπειτα από το αυτογκόλ του Δερμιτζάκη (24’) και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιτέρσου στο 67’.

Τη δεύτερη νίκη του πανηγύρισε κι ο Καμπανιακός, ο οποίος έκαμψε με 1-0 την αντίσταση του Μακεδονικού. Νωρίτερα, η Καλαμάτα κατάφερε να μείνει όρθια στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1.

Η 7η αγωνιστική της Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Μακεδονικός – Καμπανιακός 0-1

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 17 Νίκη Βόλου 16 Αναγέννηση Καρδίτσας 16 Αστέρας Τρίπολης Β’ 14 ΠΑΟΚ Β’ 7 Νέστος Χρυσούπολης 7 Καμπανιακός 7 Μακεδονικός 5 Καβάλα 5 ΠΑΣ Γιάννινα 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ηλιούπολη – Χανιά 0-2

Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-4

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 2-0

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Καλαμάτα ΠΣ 17 Πανιώνιος 15 Ολυμπιακός Β’ 13 Athens Kallithea FC 12 ΓΣ Μαρκό 12 Ελλάς Σύρου 9 Αιγάλεω 6 Χανιά 6 Παναργειακός 3 Ηλιούπολη 1

