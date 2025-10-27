Ρωσία: Διεθνής ποδοσφαιριστής στο επίκεντρο απόπειρας απαγωγής - Ξέφυγε την τελευταία στιγμή

Ο 27χρονος άσος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απόπειρας απαγωγής, από την οποία κατάφερε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή.

Η απόπειρα απαγωγής

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, όταν άγνωστοι επιτέθηκαν στον ποδοσφαιριστή, τον άρπαξαν από τα χέρια και προσπάθησαν να τον βάλουν βίαια μέσα σε αυτοκίνητο. Ο Μοστοβόι αντιστάθηκε και με τη βοήθεια ενός περαστικού, παίκτη χόκεϊ σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Η σύνδεση με δεύτερη απαγωγή

Δύο ημέρες αργότερα, οι ίδιοι φερόμενοι δράστες προχώρησαν σε πραγματική απαγωγή. Θύμα αυτή τη φορά ήταν ο Σεργκέι Σελεγέν, 50 ετών, γαμπρός του πρώην προέδρου της Νομοθετικής Συνέλευσης της Αγίας Πετρούπολης, Βιατσεσλάβ Μακάροφ.

As Russia continues to devolve into the 4th century, kidnapping for ransom is again increasing in popularity.



Here in St Petersburg, a group kidnaps the son of state Duma deputy Vyacheslav Makarov, after which he was confined and beaten until cash was transferred. Similar… pic.twitter.com/ij5zuEpNDG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 27, 2025

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών, Ιρίνα Βολκ, οι απαγωγείς έβαλαν βίαια τον άνδρα στο αυτοκίνητό τους, του φόρεσαν χειροπέδες και του πήραν το κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια, τον απείλησαν με πιστόλι, ζητώντας 10 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 100.000 ευρώ) για την απελευθέρωσή του.

Ο Σελεγέν, φοβούμενος για τη ζωή του, τους παρέδωσε 210.000 ρούβλια (περίπου 2.100 ευρώ), υποσχόμενος ότι τα υπόλοιπα χρήματα θα τα έφερνε η σύζυγός του. Εκείνη τη στιγμή, η αστυνομία που παρακολουθούσε την υπόθεση επενέβη εγκαίρως, συλλαμβάνοντας τους δράστες και αποτρέποντας τα χειρότερα.

Συλλήψεις και απίθανη αποκάλυψη

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τις δύο υποθέσεις. Ως εγκέφαλος της συμμορίας αναγνωρίστηκε ένας φοιτητής δευτέρου έτους πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, ενώ οι συλληφθέντες κατέθεσαν ότι η εντολή για τις απαγωγές είχε δοθεί μέσω της εφαρμογής Telegram.

Похитителями игрока «Зенита» Мостового оказались студенты Морской академии, получившие «заказ» от «Сатаниста» в Телеграме, – Mash



После провала с футболистом они похитили зятя депутата и вымогали 10 млн рублей, но были задержаны с поличным во время передачи части выкупа. pic.twitter.com/cKW0LuGdkj — LiveResult.Ru (@LiveResultRu) October 27, 2025

Ο Μοστοβόι σε σοκ αλλά ασφαλής

Ο Αντρέι Μοστοβόι, αν και σοκαρισμένος από την περιπέτειά του, είναι καλά στην υγεία του. Ο 27χρονος είναι βασικό στέλεχος της Ζενίτ από το 2020 και έχει ήδη κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Ρωσίας, όντας ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας της Αγίας Πετρούπολης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον ρωσικό αθλητισμό, με τις αρχές να εξετάζουν αν πίσω από τις απόπειρες απαγωγής κρύβεται οργανωμένο κύκλωμα εκβιασμών που στοχοποιεί πρόσωπα με οικονομική επιφάνεια ή κοινωνική προβολή.

Διαβάστε επίσης