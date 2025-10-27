Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μπαρτσελόνα 2-1 στο «Μπερναμπέου», σε ένα παιχνίδι που θύμιζε περισσότερο κινηματογραφική δραματική ταινία παρά απλή ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

VAR, πέναλτι και ανατροπές

Η τεχνολογία είχε την τιμητική της. Το VAR διόρθωσε αρχικά πέναλτι που είχε καταλογιστεί υπέρ της Ρεάλ, ακύρωσε δύο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ για οριακά οφσάιντ και στη συνέχεια υπέδειξε χέρι του Έρικ Γκαρσία, χαρίζοντας νέο πέναλτι στους Μαδριλένους. Ο Σέσνι όμως είπε «όχι» από τα έντεκα βήματα, κρατώντας προσωρινά τη Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι.

Ο Εμπαπέ, πάντως, συνέχισε το εντυπωσιακό του ξεκίνημα στη La Liga, πετυχαίνοντας το 11ο του γκολ στη διοργάνωση. Ένα λάθος του Γκιουλέρ επέτρεψε στον Φερμίν να ισοφαρίσει για τους «μπλαουγκράνα», αλλά ο Τζουντ Μπέλινγχαμ επανέφερε την τάξη λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Οι εξέδρες του «Μπερναμπέου» πήραν «φωτιά», με το κοινό να φωνάζει συνθήματα περί «παρασκηνίων» και «Negreira», παραπέμποντας στο γνωστό ισπανικό σκάνδαλο διαιτησίας.

Η έκρηξη του Βινίσιους

Το μεγαλύτερο όμως θέμα δεν ήταν αγωνιστικό. Ο Βινίσιους Τζούνιορ έκλεψε τα φώτα για όλους τους λάθος λόγους. Στο 72ο λεπτό, όταν ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, ο Βραζιλιάνος αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας «Εγώ; Εγώ αλλαγή;». Ο Αλόνσο, σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, απάντησε σε οξύ ύφος «Έλα, βγες γρήγορα μ@λ@κ@!», με τον παίκτη να αποχωρεί βρίζοντας και να φωνάζει προς τα αποδυτήρια «Φεύγω! Καλύτερα να φύγω από την ομάδα!».

? The Full Clip



Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,



Vinicius was not happy and explodes in anger ?



He left the field ???pic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

Ο προπονητής της Ρεάλ προσπάθησε μετά το ματς να ρίξει τους τόνους, λέγοντας απλώς πως «θα το συζητήσουμε στα αποδυτήρια». Παρ’ όλα αυτά, η ένταση μεταξύ των δύο φαίνεται πως θα χρειαστεί προσεκτική διαχείριση τις επόμενες ημέρες.

Το φινάλε… εκτός ελέγχου

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε ηλεκτρισμένη και μετά τη λήξη. Η αποβολή του Πέδρι προκάλεσε σύρραξη στους πάγκους, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει για να χωρίσει παίκτες και τεχνικά επιτελεία.

Στο φινάλε, νέα ένταση ξέσπασε στο κέντρο του γηπέδου ανάμεσα στους Καρβαχάλ, Βινίσιους και Γιαμάλ, με τους παίκτες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Καρβαχάλ φέρεται να είπε στον 18χρονο «Μιλάς πολύ», με τον Γιαμάλ να απαντά «Πάμε να τα πούμε μέσα στα αποδυτήρια».

Η διαμάχη φούντωσε όταν μπήκε στη μέση ο Βινίσιους, λέγοντας: «Πασάρεις την μπάλα μόνο πίσω, τίποτα άλλο δεν κάνεις. Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!». Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα του ανταπάντησε: «Κι εσύ γι’ αυτό έχασες τη Χρυσή Μπάλα!» με τον Βραζιλιάνο να κλείνει το θερμό επεισόδιο με τη φράση: «Μην με αγγίζεις, κλαψιάρη!».

Vinicius jr to Yamal: “ you talk too much, talk now”



Yamal: “ You lost the ballonD’or for same reason ” ???



pic.twitter.com/6axw8mgoJv — ???????? (@fcbharrison) October 26, 2025

Ένα Clasico που θα συζητιέται

Το πρώτο Clasico της χρονιάς αποδείχθηκε αντάξιο της φήμης του: ένταση, πάθος, λάθη, VAR και εγωισμοί. Η Ρεάλ πήρε τη νίκη και τους βαθμούς, αλλά η Μπαρτσελόνα έδειξε ότι παραμένει υπολογίσιμη. Το βέβαιο είναι πως, πέρα από το αποτέλεσμα, όλοι θα θυμούνται το συγκεκριμένο παιχνίδι για όσα έγιναν μετά το τελευταίο σφύριγμα.

