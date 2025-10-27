Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

Το πρώτο Clasico της σεζόν τα είχε πραγματικά όλα. Γκολ, τρεις παρεμβάσεις του VAR, χαμένο πέναλτι, ένταση και ένα επεισόδιο που σημάδεψε το φινάλε.

Newsbomb

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα
Το ντέρμπι θύμιζε περισσότερο κινηματογραφική δραματική ταινία
AP Photo/Manu Fernandez
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μπαρτσελόνα 2-1 στο «Μπερναμπέου», σε ένα παιχνίδι που θύμιζε περισσότερο κινηματογραφική δραματική ταινία παρά απλή ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

VAR, πέναλτι και ανατροπές

Η τεχνολογία είχε την τιμητική της. Το VAR διόρθωσε αρχικά πέναλτι που είχε καταλογιστεί υπέρ της Ρεάλ, ακύρωσε δύο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ για οριακά οφσάιντ και στη συνέχεια υπέδειξε χέρι του Έρικ Γκαρσία, χαρίζοντας νέο πέναλτι στους Μαδριλένους. Ο Σέσνι όμως είπε «όχι» από τα έντεκα βήματα, κρατώντας προσωρινά τη Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι.

Ο Εμπαπέ, πάντως, συνέχισε το εντυπωσιακό του ξεκίνημα στη La Liga, πετυχαίνοντας το 11ο του γκολ στη διοργάνωση. Ένα λάθος του Γκιουλέρ επέτρεψε στον Φερμίν να ισοφαρίσει για τους «μπλαουγκράνα», αλλά ο Τζουντ Μπέλινγχαμ επανέφερε την τάξη λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Οι εξέδρες του «Μπερναμπέου» πήραν «φωτιά», με το κοινό να φωνάζει συνθήματα περί «παρασκηνίων» και «Negreira», παραπέμποντας στο γνωστό ισπανικό σκάνδαλο διαιτησίας.

Η έκρηξη του Βινίσιους

Το μεγαλύτερο όμως θέμα δεν ήταν αγωνιστικό. Ο Βινίσιους Τζούνιορ έκλεψε τα φώτα για όλους τους λάθος λόγους. Στο 72ο λεπτό, όταν ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, ο Βραζιλιάνος αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας «Εγώ; Εγώ αλλαγή;». Ο Αλόνσο, σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, απάντησε σε οξύ ύφος «Έλα, βγες γρήγορα μ@λ@κ@!», με τον παίκτη να αποχωρεί βρίζοντας και να φωνάζει προς τα αποδυτήρια «Φεύγω! Καλύτερα να φύγω από την ομάδα!».

Ο προπονητής της Ρεάλ προσπάθησε μετά το ματς να ρίξει τους τόνους, λέγοντας απλώς πως «θα το συζητήσουμε στα αποδυτήρια». Παρ’ όλα αυτά, η ένταση μεταξύ των δύο φαίνεται πως θα χρειαστεί προσεκτική διαχείριση τις επόμενες ημέρες.

Το φινάλε… εκτός ελέγχου

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε ηλεκτρισμένη και μετά τη λήξη. Η αποβολή του Πέδρι προκάλεσε σύρραξη στους πάγκους, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει για να χωρίσει παίκτες και τεχνικά επιτελεία.

Στο φινάλε, νέα ένταση ξέσπασε στο κέντρο του γηπέδου ανάμεσα στους Καρβαχάλ, Βινίσιους και Γιαμάλ, με τους παίκτες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Καρβαχάλ φέρεται να είπε στον 18χρονο «Μιλάς πολύ», με τον Γιαμάλ να απαντά «Πάμε να τα πούμε μέσα στα αποδυτήρια».

Η διαμάχη φούντωσε όταν μπήκε στη μέση ο Βινίσιους, λέγοντας: «Πασάρεις την μπάλα μόνο πίσω, τίποτα άλλο δεν κάνεις. Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!». Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα του ανταπάντησε: «Κι εσύ γι’ αυτό έχασες τη Χρυσή Μπάλα!» με τον Βραζιλιάνο να κλείνει το θερμό επεισόδιο με τη φράση: «Μην με αγγίζεις, κλαψιάρη!».

Ένα Clasico που θα συζητιέται

Το πρώτο Clasico της χρονιάς αποδείχθηκε αντάξιο της φήμης του: ένταση, πάθος, λάθη, VAR και εγωισμοί. Η Ρεάλ πήρε τη νίκη και τους βαθμούς, αλλά η Μπαρτσελόνα έδειξε ότι παραμένει υπολογίσιμη. Το βέβαιο είναι πως, πέρα από το αποτέλεσμα, όλοι θα θυμούνται το συγκεκριμένο παιχνίδι για όσα έγιναν μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρωσία: Διεθνής ποδοσφαιριστής στο επίκεντρο απόπειρας απαγωγής - Ξέφυγε την τελευταία στιγμή

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Ανώγεια - Καίει κοντά σε σπίτια

16:01LIFESTYLE

Χιου Τζάκμαν: Πρώτη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο στο κόκκινο χαλί ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους - Η φιλία που ξεκίνησε από το Broadway και έγινε έρωτας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών με 60 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ - 400 νέοι βιβλιοθηκονόμοι

15:50ΕΘΝΙΚΑ

H ελληνική σημαία με τον Άη Γιώργη που γιορτάζει σήμερα και το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων 

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινή επιστολή 57 μεγάλων διεθνών μουσείων για τη διάρρηξη - Απειλή για τη «θεμελιώδη αποστολή» τους

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Με αυτοκρατορικές τιμές, αλλά χωρίς μεγαλοπρέπεια η υποδοχή Τραμπ στην Ιαπωνία

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sabaton & Helloween: Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία κυματίζει και φέτος στο Καλπάκι

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ρουμανική συμμορία που βίαζε γυναίκες καταδικάστηκε σε φυλάκιση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

15:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR κατά της διαιτησίας: «Δεν επιθυμούμε ο Τζήλος να ορισθεί ξανά σε αγώνα μας»

15:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Όταν έκλαψε ο Νίτσε": η sold out παράσταση μετακομίζει στο Θέατρο Πορεία

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Σκότωσε τη μητέρα της, την έκρυψε στο πλυντήριο και με εικόνες AI την έδειχνε ζωντανή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει βροχές και καταιγίδες το «ψυχρό μέτωπο» - Πώς θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ