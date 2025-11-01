Σκάνδαλο με Ντεπάι: Άφησε έγκυο Βραζιλιάνα influencer και εξαφανίστηκε

Ο Ολλανδός επιθετικός ενημερώθηκε από τη Λάρι Σιμόες για την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε όπως αναφέρουν στη Βραζιλία.

Σκάνδαλο με Ντεπάι: Άφησε έγκυο Βραζιλιάνα influencer και εξαφανίστηκε
Ο Μέμφις Ντεπάι αγωνίζεται στη Βραζιλία με την Κορίνθιας. Ο διεθνής Ολλανδός επιθετικός διατηρούσε σχέση με την influencer, Λάρι Σιμόες. Η κοπέλα έμεινε έγκυος και μόλις ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή, αυτός… εξαφανίστηκε.

Η υπόθεση έχει πάρει τη μορφή σκανδάλου στη Βραζιλία, με τα ΜΜΕ να ασχολούνται έντονα με το θέμα. Η σχέση των δύο άρχισε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και γνωρίστηκαν στα γενέθλια φιλικού προσώπου.

Η ίδια η Σιμόες έκανε δηλώσεις και είπε πως μόλις είπε στον Ντεπάι για την εγκυμοσύνη, άρχισε να απομακρύνεται εντελώς:

«Είναι αλήθεια, αγνοεί τα πάντα. Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί ούτε ένας δικηγόρος για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες».

