LIVE Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Ο Λάμπρου σοκάρει τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται σήμερα (1/11, 18:00, CosmoteSport 2) από τον Βόλο, με στόχο να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί που έχει «χτιστεί» επί Ράφα Μπενίτεθ και να κάνει το «3Χ3» σε όλες τις διοργανώσεις.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο ο Ισπανός τεχνικός, χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Μπακασέτα, Καλάμπρια, Πελίστρι, Ντέσερς και Σάντσες.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσιριβέγια και Τσέριν, με τους Τζούρισιτς, Τετέ και Ζαρουρί πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.

Από την πλευρά του ο Βόλος θα αγωνιστεί με τους: Σιαμπάνη, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργα, Φορτούνα, Μύγα, Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς

ΔΕΙΤΕ LIVE TO ΒΟΛΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ:

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης