Μπενίτεθ: «Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, πρέπει να μάθουμε από αυτό που έγινε»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Βόλο από την τοπική ομάδα, στην πρώτη απώλεια επί ημερών Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στην αρχή μιας διαδικασίας, ενώ υποστήριξε πως το «τριφύλλι» άξιζε να νικήσει.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ:

Για το τι έφταιξε και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε: «Είχαμε κατοχή, πιέζαμε, φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Μόνο μια φάση έκανε ουσιαστικά ο Βόλος και δεν ήταν καν μεγάλη. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να μάθουμε από αυτό για να συνεχίσουμε στο μέλλον».

Για την αδυναμία της ομάδας στο αμυντικό τρανζίσιον: «Σήμερα ο αντίπαλος έβγαλε 1-2 παραπάνω αντεπιθέσεις, αν και είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις 100% σε όλες τις φάσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, ελπίζουμε ότι με τον καιρό τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Σήμερα αξίζαμε να κερδίσουμε, δεν τα καταφέραμε και τώρα κοιτάμε μπροστά».