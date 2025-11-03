Δίκη Άλκη Καμπανού: Οπαδοί του Άρη επιτέθηκαν σε συγγενείς κατηγορουμένων

Με στιγμές μεγάλης έντασης έχει ξεκινήσει η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, με τους οπαδούς του Άρη να επιτίθενται στους συγγενείς των κατηγορουμένων. 

Με επεισοδιακό τρόπο και με μεγάλη ένταση έχει ξεκινήσει η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα, νωρίς το πρωί, ανάμεσα σε δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κουκουλοφόρων που κινήθηκαν προς το μέρος τουςανάμεσα σε δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κουκουλοφόρων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, ακολούθησε επίθεση των οπαδών του Άρη σε συγγενείς των κατηγορουμένων που έφεραν ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Συγκερκιμένα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, ομάδα αποτελούμενη από περίπου 10 οπαδούς του Άρη φέρεται να επιτέθηκε στους συγγενείς των κατηγορουμένων και στις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια να τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις και τρεις προσαγωγές, με τον πατέρα του Άλκη Καμπανού να χαρακτηρίζει ανεγκέφαλους όσους συμμετείχαν σε αυτά ακόμα και έξω από τα δικαστήρια.

