Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Ευρωπαϊκός «τελικός» στο Φάληρο

Ο Ολυμπιακός δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι του μέχρι στιγμής στη φάση των ομίλων του Champions League, υποδεχόμενος την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τρίτης (04/11, 22:00).

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός
Το πρώτο "τρίποντο" στα "αστέρια" θέλουν οι "ερυθρόλευκοι"
EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase έχει χαρακτήρα… ευρωπαϊκού τελικού για τους Πρωταθλητές Ελλάδας, που «καίγονται» για το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση.

«Πρέπει» για Ολυμπιακό - Με την πλάτη στον τοίχο

Το «Γ. Καραϊσκάκης» ετοιμάζεται να φορέσει τα ευρωπαϊκά του «καλά» και να στηρίξει τον Ολυμπιακό σε μία από τις πιο κρίσιμες βραδιές της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και βρίσκονται στο κάτω μέρος της ενιαίας βαθμολογίας.

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την Πάφο, ακολούθησαν δύο ήττες, 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και 6-1 από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, αποτελέσματα που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη νίκης απέναντι στην PSV.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει την επανεκκίνηση στην ευρωπαϊκή της πορεία, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει στη συνέντευξη Τύπου ότι αυτό που μετρά είναι «το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός, όχι ο αντίπαλος».

Η ανεβασμένη PSV έρχεται με φόρα

Η Αϊντχόφεν ταξίδεψε στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία. Πριν από δύο εβδομάδες, η ομάδα του Πέτερ Μπος πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, συντρίβοντας με 6-2 τη Νάπολι, πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Οι Ολλανδοί μετρούν τέσσερις βαθμούς σε τρεις αγώνες και βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας. Με όπλα την ταχύτητα και την επιθετικότητά τους, αναμένεται να αποτελέσουν σκληρό αντίπαλο για τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς που προμηνύεται ανοιχτό και θεαματικό.

Αποστολή Ολυμπιακού - Μέσα ο Ορτέγκα, εκτός ο Έσε

Το βράδυ της Δευτέρας (03/11) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς και είναι ανάμεσα στους «εκλεκτούς» του.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Σαντιάγκο Έσε, που αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με την Μπαρτσελόνα. Δεν υπολογίζονται επίσης οι Γκουστάβο Μάνσα, Ρούμπεν Βέζο, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ρεμί Καμπελά, καθώς δεν βρίσκονται στη λίστα της UEFA.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

https://www.instagram.com/p/DQmxIGnjN9f/

Ο διαιτητής του αγώνα

Η UEFA όρισε τον Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν ως πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ρούντι Μπουκέ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ζερόμ Μπρισάρ και Νικολά Ρενβίλ.

Ώρα και μετάδοση

Η σέντρα του αγώνα Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν έχει οριστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια – Η μητέρα του Φανούρη «σπάει»τη σιωπή της: «Φάγανε το παιδί μου, απαιτώ να φύγουν από το χωριό»

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Αρνητική» η Νορβηγία στο πακέτο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον CEO της Tesla

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σόμπολος: Καμία κυβέρνηση δεν τολμά να πάρει τα όπλα από τους Κρητικούς

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στη Σούδα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρείες εξουσίες σε ΗΠΑ και συμμάχους για διακυβέρνηση και ασφάλεια προβλέπει ψήφισμα του ΟΗΕ

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη Βρετανία: Ο μέσος εργαζόμενος χρειάζεται… μισό αιώνα για να θεωρηθεί πλούσιος

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τι θα συμβεί αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει τους δασμούς του Τραμπ παράνομους - Νέο «τοπίο στην ομίχλη» το παγκόσμιο εμπόριο

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

09:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αντεπίθεση και Κορόνα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα: Έστησε καρτέρι για να εκδικηθεί επειδή τον έδειραν - Χειροπέδες σε τρία άτομα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αστυνομικοί απεγκλώβισαν βρέφος από αυτοκίνητο που ανετράπη - Το συγκλονιστικό βίντεο

08:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Ευρωπαϊκός «τελικός» στο Φάληρο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 13χρονο - Απείλησε πως έχει μαχαίρι και άρπαξε πατίνι από 21χρονο

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για την 13χρονη που εξαφανίστηκε

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε τρόλεϊ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας - Προβλήματα στην κυκλοφορία

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δις ισόβια και 450 χρόνια κάθειρξη σε δύο Τούρκους διακινητές για πολύνεκρο ναυάγιο

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

08:26LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός στη ζωή μου» - Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Εταιρεία Δολοφόνων: Διαθήκες, απάτη και αίμα - Η εγκληματική οργάνωση που σόκαρε την Ελλάδα του ’80

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα με δύο νεκρούς

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Απειλούν ότι θα μας εκτελέσουν, θα πετάξουν χειροβομβίδες» - Το ξέσπασμα του αδερφού της 56χρονης Ευαγγελίας

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινό ρεύμα και έξυπνοι μετρητές φέρνουν νέα δεδομένα  

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

08:26LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός στη ζωή μου» - Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ