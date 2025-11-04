Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Ευρωπαϊκός «τελικός» στο Φάληρο

Η αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase έχει χαρακτήρα… ευρωπαϊκού τελικού για τους Πρωταθλητές Ελλάδας, που «καίγονται» για το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση.

«Πρέπει» για Ολυμπιακό - Με την πλάτη στον τοίχο

Το «Γ. Καραϊσκάκης» ετοιμάζεται να φορέσει τα ευρωπαϊκά του «καλά» και να στηρίξει τον Ολυμπιακό σε μία από τις πιο κρίσιμες βραδιές της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και βρίσκονται στο κάτω μέρος της ενιαίας βαθμολογίας.

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την Πάφο, ακολούθησαν δύο ήττες, 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και 6-1 από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, αποτελέσματα που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη νίκης απέναντι στην PSV.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει την επανεκκίνηση στην ευρωπαϊκή της πορεία, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει στη συνέντευξη Τύπου ότι αυτό που μετρά είναι «το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός, όχι ο αντίπαλος».

Η ανεβασμένη PSV έρχεται με φόρα

Η Αϊντχόφεν ταξίδεψε στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία. Πριν από δύο εβδομάδες, η ομάδα του Πέτερ Μπος πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, συντρίβοντας με 6-2 τη Νάπολι, πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Οι Ολλανδοί μετρούν τέσσερις βαθμούς σε τρεις αγώνες και βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας. Με όπλα την ταχύτητα και την επιθετικότητά τους, αναμένεται να αποτελέσουν σκληρό αντίπαλο για τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς που προμηνύεται ανοιχτό και θεαματικό.

Αποστολή Ολυμπιακού - Μέσα ο Ορτέγκα, εκτός ο Έσε

Το βράδυ της Δευτέρας (03/11) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς και είναι ανάμεσα στους «εκλεκτούς» του.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Σαντιάγκο Έσε, που αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με την Μπαρτσελόνα. Δεν υπολογίζονται επίσης οι Γκουστάβο Μάνσα, Ρούμπεν Βέζο, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ρεμί Καμπελά, καθώς δεν βρίσκονται στη λίστα της UEFA.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

https://www.instagram.com/p/DQmxIGnjN9f/

Ο διαιτητής του αγώνα

Η UEFA όρισε τον Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν ως πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ρούντι Μπουκέ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ζερόμ Μπρισάρ και Νικολά Ρενβίλ.

Ώρα και μετάδοση

Η σέντρα του αγώνα Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν έχει οριστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD.

Διαβάστε επίσης