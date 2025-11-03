Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Με Ορτέγκα στην αποστολή για την ευρωπαϊκή «μάχη»

Το βράδυ της Δευτέρας (03/11) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση της Τρίτης (04/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν τους Ολλανδούς με στόχο το πρώτο τους «τρίποντο» στη φετινή διοργάνωση, γνωρίζοντας πως το ματς έχει χαρακτήρα… ευρωπαϊκού τελικού.

Επιστροφή Ορτέγκα - Εκτός ο Έσε

Ο Μεντιλίμπαρ είδε τον Αργεντίνο μπακ να προπονείται σε φουλ ρυθμούς και να τίθεται κανονικά στη διάθεσή του, δίνοντάς του ακόμη μία αξιόπιστη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω αποβολής από το προηγούμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας και συνεπώς μη διαθέσιμοι παραμένουν οι Γκουστάβο Μάνσα, Ρούμπεν Βέζο, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ρεμί Καμπελά.

Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για το κρίσιμο παιχνίδι είναι οι εξής: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Η σέντρα της αναμέτρησης Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (04/11, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 2HD.

