Μεντιλίμπαρ: «Αυτός είναι ο στόχος μας»

Ο Βάσκος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (3/11), εξέφρασε απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες του και τόνισε πως το ζητούμενο είναι η δική τους απόδοση, όχι το παιχνίδι του αντιπάλου.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε πρώτα στην απουσία του Έσε, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους παίκτες που θα τον αντικαταστήσουν:

«Παίξαμε προχθές χωρίς τον Έσε και κερδίσαμε. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς, όμως, όσοι παίξουν στη θέση του θα το κάνουν εξίσου καλά. Είμαστε δύο ομάδες που παίζουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο και πιστεύω πως αυτός που θα το κάνει καλύτερα θα κερδίσει».

Όσον αφορά τα προηγούμενα παιχνίδια στη διοργάνωση, ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος:

«Δεν σκέφτομαι τα άλλα παιχνίδια και δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Μόνο το αυριανό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την Αϊντχόφεν. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ούτε τα προηγούμενα, ούτε αυτά που θα έρθουν».

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να σταματήσει τον Σαϊμπάρι, τον πιο επικίνδυνο παίκτη της PSV, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε με το χαρακτηριστικό του ύφος:

«Σκεφτόμαστε πιο πολύ τι να κάνουμε εμείς για να μας σταματήσουν οι άλλοι».

Για το αν το παιχνίδι θα κριθεί στην άμυνα ή στην επίθεση, αλλά και για τη διαθεσιμότητα του Ορτέγκα, ο Μεντιλίμπαρ απάντησε:

«Μου φαίνεται περίεργο που με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Το στιλ μας δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξουμε τη νοοτροπία μας ανάλογα τον αντίπαλο. Αν είναι πιο δυνατός ή καλύτερος και μπορεί να μας κερδίσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς δεν θα αλλάξουμε. Ο Ορτέγκα είναι διαθέσιμος».

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού γνωρίζει καλά την PSV, καθώς την έχει αντιμετωπίσει ως προπονητής της Σεβίλλης:

«Ο τρόπος που έπαιξε τότε η Σεβίλλη με την Αϊντχόφεν είναι αρκετά όμοιος με αυτόν που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Έχουν περάσει δύο χρόνια, τότε ήμασταν άτυχοι, αφού δεχθήκαμε ισοφάριση στο τέλος από ένα φάουλ που δεν χρειαζόταν».

Όσο για τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει η ομάδα του:

«Η PSV είναι πολύ επιθετική ομάδα, που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο και σκοράρει πολύ. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό σωστά. Αν το κάνουμε, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως θα πρέπει να σκεφτεί και ο αντίπαλός μας».

Τέλος, ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο Champions League, μετά την κατάκτηση του Conference League:

«Είμαστε εδώ όπως και οι άλλες ομάδες, για να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι πιο μεγάλη από το Conference, με ομάδες που την έχουν κατακτήσει πολλές φορές. Πρώτος μας στόχος είναι να βρεθούμε στις πρώτες 24 που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση».

