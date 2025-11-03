Μεντιλίμπαρ: «Αυτός είναι ο στόχος μας»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με την PSV Αϊντχόφεν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Newsbomb

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Βάσκος κόουτς έδωσε το... σύνθημα
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βάσκος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (3/11), εξέφρασε απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες του και τόνισε πως το ζητούμενο είναι η δική τους απόδοση, όχι το παιχνίδι του αντιπάλου.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε πρώτα στην απουσία του Έσε, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους παίκτες που θα τον αντικαταστήσουν:

«Παίξαμε προχθές χωρίς τον Έσε και κερδίσαμε. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς, όμως, όσοι παίξουν στη θέση του θα το κάνουν εξίσου καλά. Είμαστε δύο ομάδες που παίζουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο και πιστεύω πως αυτός που θα το κάνει καλύτερα θα κερδίσει».

Όσον αφορά τα προηγούμενα παιχνίδια στη διοργάνωση, ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος:

«Δεν σκέφτομαι τα άλλα παιχνίδια και δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Μόνο το αυριανό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την Αϊντχόφεν. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ούτε τα προηγούμενα, ούτε αυτά που θα έρθουν».

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να σταματήσει τον Σαϊμπάρι, τον πιο επικίνδυνο παίκτη της PSV, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε με το χαρακτηριστικό του ύφος:

«Σκεφτόμαστε πιο πολύ τι να κάνουμε εμείς για να μας σταματήσουν οι άλλοι».

Για το αν το παιχνίδι θα κριθεί στην άμυνα ή στην επίθεση, αλλά και για τη διαθεσιμότητα του Ορτέγκα, ο Μεντιλίμπαρ απάντησε:

«Μου φαίνεται περίεργο που με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Το στιλ μας δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξουμε τη νοοτροπία μας ανάλογα τον αντίπαλο. Αν είναι πιο δυνατός ή καλύτερος και μπορεί να μας κερδίσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς δεν θα αλλάξουμε. Ο Ορτέγκα είναι διαθέσιμος».

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού γνωρίζει καλά την PSV, καθώς την έχει αντιμετωπίσει ως προπονητής της Σεβίλλης:

«Ο τρόπος που έπαιξε τότε η Σεβίλλη με την Αϊντχόφεν είναι αρκετά όμοιος με αυτόν που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Έχουν περάσει δύο χρόνια, τότε ήμασταν άτυχοι, αφού δεχθήκαμε ισοφάριση στο τέλος από ένα φάουλ που δεν χρειαζόταν».

Όσο για τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει η ομάδα του:

«Η PSV είναι πολύ επιθετική ομάδα, που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο και σκοράρει πολύ. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό σωστά. Αν το κάνουμε, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως θα πρέπει να σκεφτεί και ο αντίπαλός μας».

Τέλος, ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο Champions League, μετά την κατάκτηση του Conference League:

«Είμαστε εδώ όπως και οι άλλες ομάδες, για να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι πιο μεγάλη από το Conference, με ομάδες που την έχουν κατακτήσει πολλές φορές. Πρώτος μας στόχος είναι να βρεθούμε στις πρώτες 24 που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι - Ο οδηγός μιλούσε στο τηλέφωνο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 Νεοϋρκέζοι θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Στο στόχαστρο δίωξης ο πάστορας Γκάμπορ Ιβάνι - Από τους σφοδρότερους επικριτές του Όρμπαν

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Σεξουαλικός εγκληματίας «σκηνοθέτησε» τον θάνατό του για να αποφύγει τη φυλακή - Ζούσε ελεύθερος 13 χρόνια

20:59ΕΘΝΙΚΑ

Νέο παραλήρημα Ερντογάν για Κύπρο: «Κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το περιβάλλον στο επίκεντρο της επίσκεψης

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης η αντιπολίτευση - «Αντιμέτωποι με διεθνή δίκτυα που έχουν συμφέρον να διατηρήσουν τον Όρμπαν»

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Σκύλος κατασπάραξε μωρό εννέα μηνών

20:35WHAT THE FACT

Τεράστιος καρχαρίας ξεβράστηκε στις ακτές της Σκωτίας - Ο τρίτος μέσα σε λίγες εβδομάδες.

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Το φθινόπωρο στα καλύτερά του: 3+1 παγκόσμιοι προορισμοί για να απολαύσετε την πιο ρομαντική εποχή του χρόνου

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Χακάν Φιντάν: Στρατιωτική συμμετοχή της Τουρκίας στη Γάζα «αν συμφωνούμε με το πλαίσιο»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

20:16ΥΓΕΙΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αυτός είναι ο στόχος μας»

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατριχίλα από το μοιρολόι της χήρας του 39χρονου - Ρίχνει κατάρες και βγάζει κραυγές

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 Νεοϋρκέζοι θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

18:27LIFESTYLE

Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ