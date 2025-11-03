Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 3-0: Πρώτη νίκη για Αρκάδες - Ουραγοί οι Κρητικοί

Στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ, οι γηπεδούχοι έδειξαν αποφασισμένοι να αλλάξουν πορεία, παρουσιάζοντας πρόσωπο αποφασιστικό και αποτελεσματικό, με πρωταγωνιστές τους Τσίκο και Μπαρτόλο.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 5’, όταν ο Γιαμπλόνσκι πήρε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Σιλά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Το σκορ άνοιξε στο 23’, με τον Τσίκο να βρίσκει χώρο και να εξαπολύει ένα εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα στο βάθος της εστίας του Χριστογεώργου για το 1-0.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (46’), ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε. Ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες στο 52’, καθώς ο Νους αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των Κρητικών.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 61’, όταν ο Αποστολάκης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 71’, ο Μπαρτόλο εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και αιφνιδίασε τον Χριστογεώργο, γράφοντας το 2-0 με τη βοήθεια και της κακής τοποθέτησης του τερματοφύλακα του ΟΦΗ. Πέντε λεπτά αργότερα (76’), ο ίδιος παίκτης ολοκλήρωσε το θρίαμβο του Αστέρα, πλασάροντας ιδανικά για το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: 34’ Γιαμπλόνσκι, 43’ Μπαρτόλο – 9’ Ανδρούτσος, 35’ Νους, 38’ Φούντας

Αποβολή: 52’ Νους (2η κίτρινη)

Αστέρας AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (71’ Τζανδάρης), Τσίκο, Καλτσάς (80’ Χαραλαμπόγλου), Κετού (88’ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (79’ Μεντιέτα), Μακέντα (80’ Όκο).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης (46’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (81’ Νέιρα), Σενγκέλια (69’ Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (81’ Ζανελάτο), Σαλσέδο.

