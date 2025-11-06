ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Με Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

Με έξι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό παρατάσσει την ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός.

Ο Νίκολιτς άλλαξε όλη την επιθετική γραμμή του, επιλέγοντας τους Κουτέσα-Γκατσίνοβιτς στα εξτρέμ και τον Μάνταλο πίσω από τον Γιόβιτς, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Πιερό, Βίντα, Λιούμπισιτς, Πένραϊς, Κοσίδης, Περέιρα, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Σάμροκ: ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Ο’ Σάλιβαν, Μάθιους, Γουάτς, Νάτζεντ, Μάλεϊ, Μπερκ, ΜακΓκόβερν.