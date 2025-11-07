Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς | Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς, τα αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία της League Phase του Conference League.

Newsbomb

Λούκα Γιόβιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες, αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς, πληρώνοντας την αστοχία της, ενώ φωνάζει δίκαια για την απόφαση του Μουνουέρα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των Ιρλανδών.

Η «Ένωση» πέταξε δύο υπερπολυτίμους βαθμούς στην προσπάθεια της να προκριθεί στα νοκ άουτ ματς του Conference League.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

  • Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0
  • Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ Τσεστόχοβα 0-0
  • Μάιντς - Φιορεντίνα 1-1
  • Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 2-1
  • Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-1
  • ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1
  • Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 3-0
  • ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0
  • Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2
  • Χάκεν - Στρασμπούρ 1-2
  • Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1
  • Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 6-0
  • Λοζάνη - Ομόνοια 1-1
  • Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-1
  • Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1
  • Ράγιο Βαγεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2
  • Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1
  • Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  1. Σαμσουνσπόρ 9
  2. Τσέλιε 9
  3. Μάιντς 9
  4. ΑΕΚ Λάρνακας 7
  5. Λοζάνη 7
  6. Ράγιο Βαγεκάνο 7
  7. Στρασμπούρ 7
  8. Φιορεντίνα 6
  9. Κρίσταλ Πάλας 6
  10. Σαχτάρ Ντόνετσκ 6
  11. Κουόπιο 5
  12. Ρακόβ Τσεστόχοβα 5
  13. Ντρίτα 5
  14. Γιαγκελόνια 5
  15. ΑΕΚ 4
  16. Σπάρτα Πράγας 4
  17. Νόα 4
  18. Ριέκα 4
  19. Σίγκμα Όλομουτς 4
  20. Κραϊόβα 4
  21. Σκεντίγια 6
  22. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4
  23. Λεχ Πόζναν 3
  24. Ντιναμό Κιέβου 3
  25. Λέγκια Βαρσοβίας 3
  26. Ζρίνσκι Μόσταρ 3
  27. Άλκμααρ 3
  28. Χάκεν 2
  29. Ομόνοια 2
  30. Σέλμπουρν 1
  31. Σάμροκ Ρόβερς 1
  32. Μπρέινταμπλικ 1
  33. Αμπερντίν 1
  34. Σλόβαν Μπρατισλ. 0
  35. Χάμρουν Σπάρτανς 0
  36. Ραπίντ Βιέννης 0

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς | Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

00:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: «Διπλά» για Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Drone κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών - Ανεστάλη η λειτουργία του

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδας, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε μετά από 100 χρόνια - Το διαμάντι των 137,2 καρατίων

23:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Τρικάλων: Βρέθηκαν μαχαίρια, κινητά και ναρκωτικά

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0: Έκρυψε την μπάλα στην Τούμπα και φουλάρει για πρόκριση - Δείτε τα γκολ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε ο στολισμός: Το Ρέθυμνο φοράει τα χριστουγεννιάτικά του

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Από έκρηξη στην κουζίνα του διαμερίσματος η φωτιά - Εκτοξεύτηκαν γυαλιά στον δρόμο

23:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Ο Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό -Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων σε δάσκαλα που πυροβόλησε 6χρονος μαθητής

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) η κηδεία του αδικοχαμένου Μάριου

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Η μαντινάδα του παππού που τα είπε όλα για τα Βορίζια

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χατζής τηλεφώνησε on-air στον Γεωργιάδη για να κάνει δήλωση - Βίντεο

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη στο Europa League

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα – Εκπυρσοκρότησε το όπλο του δράστη και τον τραυμάτισε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Έντονη φημολογία για ρήξη Πούτιν - Λαβρόφ: Η ηχηρή απουσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη G20

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Χαράχτηκε και φέτος η μπλε γραμμή - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδερφό του

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη» γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Έντονη φημολογία για ρήξη Πούτιν - Λαβρόφ: Η ηχηρή απουσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη G20

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Θλίψη στο τελευταίο αντίο στο 16χρονο Γιάννη

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Από έκρηξη στην κουζίνα του διαμερίσματος η φωτιά - Εκτοξεύτηκαν γυαλιά στον δρόμο

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0: Έκρυψε την μπάλα στην Τούμπα και φουλάρει για πρόκριση - Δείτε τα γκολ

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Χαράχτηκε και φέτος η μπλε γραμμή - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Η μαντινάδα του παππού που τα είπε όλα για τα Βορίζια

22:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ