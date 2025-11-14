Κηφισιά: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας

Τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Κηφισιά ανέλαβε και επίσημα ο Άγγελος Χαριστέας, με την ΠΑΕ των βορείων προαστίων να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά, Χρήστος Πρίτσας, καλωσόρισε τον Χαριστέα στην ομάδα: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Χαριστέα, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το προφίλ και ο χαρακτήρας του συνάδουν απόλυτα με την Κηφισιά και τον τρόπο με τον οποίο όλοι στον σύλλογο βλέπουμε το ποδόσφαιρο.

Ο Άγγελος είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά, μεθοδικότητα και διάθεση να υποστηρίξει το πλάνο που υπάρχει στην Κηφισιά, με στόχο να πετύχουμε παρέα ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή.

Οι συστάσεις για τον Άγγελο Χαριστέα είναι περιττές, δεδομένου πως πρόκειται για μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες ποδοσφαιρικές φιγούρες της χώρας, με μακρά και πλούσια καριέρα στα γήπεδα. Φυσικά, κορωνίδα των επιτευγμάτων του υπήρξε η κατάκτηση του Euro 2004 με την Εθνική Ελλάδος, σημειώνοντας το πιο ιστορικό ελληνικό γκολ.

Ο Άγγελος Χαριστέας γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1980 στις Σέρρες, απ’ όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα του Άρη και του Αθηναϊκού, πριν ξεκινήσει μια απολύτως επιτυχημένη καριέρα στο εξωτερικό. Κατά σειρά αγωνίστηκε σε Βέρντερ Βρέμης, Άγιαξ, Φέγενοορντ, Νυρεμβέργη, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αρλ – Αβινιόν και Σάλκε, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2011 για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του υπήρξε η Αλ Νασρ.

Με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος έχει καταγράψει 25 γκολ σε 88 συμμετοχές.

Η προσθήκη του Άγγελου Χαριστέα στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Κηφισιά και δη στην κομβική θέση του Τεχνικού Διευθυντή έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς κινήσεων από την πλευρά του Συλλόγου, ο οποίος φιλοδοξεί να καταγράψει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον».

