Παναθηναϊκός: Βγαίνουν τα εισιτήρια για Στουρμ Γκρατς

Το μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό, όμως αμέσως μετά ακολουθεί μια εξαιρετικά κρίσιμη αναμέτρηση.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Στουρμ Γκρατς για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλουν να «κεφαλαιοποιήσουν» το διπλό στο Μάλμε, δίνοντας συνέχεια στα ευρωπαϊκά νικηφόρα αποτελέσματά τους, κάνοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του θεσμού.

Για ένα ακόμα ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει την τεράστια βοήθεια του κόσμου του με την ΠΑΕ να ανακοινώνει πως από αύριο οι φίλοι της ομάδας μπορούν να «κλείνουν» τα ειιστήριά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Στουρμ Γκρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (27/11) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη (19/11) στις 2 το μεσημέρι.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Στουρμ Γκρατς έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 20, 21, 33, 34 25 € 22, 32 30 € 23, 31 35 € 24, 30 40 € 26, 28 55€ 29 105€ P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr.».

