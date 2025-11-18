Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Λευκορωσία - Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές «μάχες» στο μπάσκετ

Αυλαία στη φάση των ομίλων των προκριματικών του Μουντιάλ για την Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει το βράδυ στις 21:45 την Λευκορωσία στην Ουγγαρία. Το ματς θα καλυφθεί από τον ALPHA.

Παράλληλα, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται τη Βόρεια Ιρλανδία στις 16:00 για τα προκριματικά του Euro 2027 με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ το παιχνίδι του Άρη με την Νεπτούνας για το Eurocup θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD και αυτό του Προμηθέα με την Χαϊδελβέργη για το BCL από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία Προκριματικά Euro Κ21 17:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup 2025 19:00 Novasports Start Κύπρος – Εσθονία Φιλικός Αγώνας 19:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup 2025 19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Άρης Eurocup 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χαϊδελβέργη – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League 2025-26 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δανία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027 21:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup 2025 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μλάντοστ – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών 21:40 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Εκπομπή 21:45 Novasports Premier League Ουαλία - Σκόπια UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 2 Αυστρία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 1 Ρουμανία - Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό 21:45 Novasports Start Κόσοβο – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 5HD Βέλγιο – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 3HD Σουηδία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 2HD Σκωτία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 ALPHA Λευκορωσία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers 2025 23:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαν Αντόνιο Σπερς - Μέμφις Γκρίζλις NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 03:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολομβία – Αυστραλία Διεθνής Φιλικός Αγώνας

Διαβάστε επίσης