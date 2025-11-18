Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Λευκορωσία - Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές «μάχες» στο μπάσκετ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18/11).
Αυλαία στη φάση των ομίλων των προκριματικών του Μουντιάλ για την Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει το βράδυ στις 21:45 την Λευκορωσία στην Ουγγαρία. Το ματς θα καλυφθεί από τον ALPHA.
Παράλληλα, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται τη Βόρεια Ιρλανδία στις 16:00 για τα προκριματικά του Euro 2027 με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ το παιχνίδι του Άρη με την Νεπτούνας για το Eurocup θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD και αυτό του Προμηθέα με την Χαϊδελβέργη για το BCL από το Cosmote Sport 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
Προκριματικά Euro Κ21
17:00
Novasports 6HD
Γαλλία – Βέλγιο
Davis Cup 2025
19:00
Novasports Start
Κύπρος – Εσθονία
Φιλικός Αγώνας
19:00
Novasports 6HD
Γαλλία – Βέλγιο
Davis Cup 2025
19:00
Novasports 4HD
Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Άρης
Eurocup 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Χαϊδελβέργη – Προμηθέας
FIBA Basketball Champions League 2025-26
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Δανία – Ελλάδα
Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:00
Novasports 6HD
Γαλλία – Βέλγιο
Davis Cup 2025
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μλάντοστ – Ολυμπιακός
Champions League Ανδρών
21:40
COSMOTE SPORT 4 HD
Pick n
Εκπομπή
21:45
Novasports Premier League
Ουαλία - Σκόπια
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 2
Αυστρία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 1
Ρουμανία - Άγιος Μαρίνος
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports Start
Κόσοβο – Ελβετία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 5HD
Βέλγιο – Λιχτενστάιν
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 4HD
Βουλγαρία – Γεωργία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Σουηδία – Σλοβενία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Σκωτία – Δανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Ισπανία – Τουρκία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
ALPHA
Λευκορωσία – Ελλάδα
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Σαν Αντόνιο Σπερς - Μέμφις Γκρίζλις
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
03:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κολομβία – Αυστραλία
Διεθνής Φιλικός Αγώνας