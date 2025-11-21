Παναθηναϊκός: Εκτός μέχρι το τέλος του 2025 ο Πελίστρι - Τα παιχνίδια που θα χάσει

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό αναφορικά με την κατάσταση του τραυματισμού του Φακούντο Πελίστρι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου ο Πελίστρι αναμένεται να απουσιάσει για περίπου έναν μήτνα μετά τη νέα θλάση που υπέστη και η επανεμφάνισή του πηγαίνει για το 2026!

Όπως όλα δείχνουν ο Πελίστρι δεν θα προλάβει να πατήσει και πάλι χορτάρι μέχρι το τέλος του έτους που διανύουμε, κάτι που σημαίνει ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δε θα μπορεί να τον υπολογίζει για το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Οι άνθρωποι του "τριφυλλιού" είναι φανερά απογοητευμένοι με τις εξελίξεις αυτές καθώς πάνω που περίμεναν να δουν τον παίκτη να επιστρέφει σε αγωνιστική δράση, μετά τη μεγάλη αγωνιστική αποχή του, ο παίκτης θα μείνει ακόμα πιο πίσω και θα χάσει μια σειρά από σηματνικά παιχνίδια.

Αρχικά χάνει το κυριακάτικο ματς στις Σέρρες (23/11) για το πρωτάθλημα και ακολουθούν κατά σειρά Στουρμ Γκρατς (εντός 27/11, Γιουρόπα), ΑΕΚ (εντός 30/11, πρωτάθλημα), Κηφισιά (εντός 3/12, Κύπελλο), Λάρισα (εκτός 7/12, πρωτάθλημα), Πλζεν (εντός 11/12, Γιουρόπα), Βόλος (εντός 14/12, πρωτάθλημα), Καβάλα (ετός 17/12, Κύπελλο) και ΠΑΟΚ (εκτός 21/12, πρωτάθλημα).

