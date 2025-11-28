Κορόνα: «Πρότζεκτ, πλάνο και φιλοδοξία», τα στοιχεία που τον έπεισαν

Όσα δήλωσε ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο οποίος τόνισε πως είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς πρόταση του «τριφυλλιού».

Newsbomb

Κορόνα: «Πρότζεκτ, πλάνο και φιλοδοξία», τα στοιχεία που τον έπεισαν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, παρουσιάστηκε μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός στις δηλώσεις που έκανε ως νέος τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού», στάθηκε στο πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε και στη φιλοδοξία που υπάρχει στην ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ευχαριστώ όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η άφιξή μου ήταν καταπληκτική. Ευχαριστώ για τις θερμές ευχές. Βρίσκομαι εδώ με πολύ πάθος, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείς να δουλέψεις. Και με μεγάλη χαρά θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω μαζί με τους συναδέλφους μου. Αποτελεί μια ομαδική εργασία όλο αυτό. Βρίσκομαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να σας ευχαριστήσω. Και τον κύριο πρόεδρο».

Για το τι πρέπει να αλλάξει σταδιακά ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί που πρέπει: «Είμαι εδώ για λίγες μέρες. Το να καταλάβω την βάση είναι σημαντικό. Το τώρα είναι σημαντικό, αλλά κοιτάμε στο μέλλον. Πρέπει να δουλέψουμε. Στο ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο να μιλάς για χρόνο. Κάθε εβδομάδα έχουμε παιχνίδι, αποτελέσματα που πρέπει να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τη νοοτροπία. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να εργαστούμε και το 2027, μπαίνοντας στο καινούριο μας γήπεδο, να κάνουμε όλα όσα είναι δυνατά».

Για τον ακριβή του ρόλο, το τι θέλει να κάνει στον σύλλογο και το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της δουλειάς που δεν βλέπει ο κόσμος: «Μεγάλη ερώτηση, γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν πίσω από αυτά. Η βασική μας στιγμή είναι αυτή των μεταγραφών. Αλλά για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις δουλειά κάθε μέρα. Να γνωρίσεις καλά την ομάδα, κάθε παίκτη όσο το δυνατόν καλύτερα. Να ξέρεις τον ανταγωνισμό, τους αντιπάλους. Η δουλειά μας πολλές φορές είναι να αποτελούμε ένα μέρος των αποτελεσμάτων. Πολλές φορές αυτά μπορούν να σου αλλάξουν τον τρόπο της σκέψης. Θα πρέπει να δουλέψουμε μεσομακροπρόθεσμα. Να δούμε την ομάδα, να λάβουμε έξυπνες αποφάσεις ώστε να κάνουμε την καλύτερη ομάδα για το μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να κάνουμε καθημερινά, αλλά πιστεύω ότι με καθημερινή εργασία θα το πετύχουμε».

Για το κίνητρό του να επιλέξει τον Παναθηναϊκό και να λύσει το συμβόλαιό του με την Βαλένθια: «Ήταν το πρότζεκτ, το πλάνο, η φιλοδοξία του καθενός. 5-6 χρόνια στην Βαλένθια ήταν πολλά, πάρα πολλά. Το πλάνο που ακολουθήσαμε ήταν πολύ φιλόδοξο, πολύ ελκυστικό για έναν επαγγελματία σαν εμένα, με τόσο πάθος. Ένιωσα ότι ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Αυτός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με εκατομμύρια οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Ήταν αδύνατο να το αρνηθώ».

Για το πώς οριοθετεί τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή: «Είμαι συνηθισμένος να δουλεύω με αυτό τον τρόπο. Ξέρω τι σημαίνει ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να διαχειριστώ αυτές τις καταστάσεις. Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε εδώ για να ξαναχτίσουμε το ποδοσφαιρικό μας τμήμα, την ομάδα μας. Να διαχειριστούμε και την αγορά βεβαίως. Να δημιουργήσουμε μια μοντέρνα και σταθερή λειτουργία, να φέρουμε έσοδα, αλλά να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία σε όλα αυτά, γιατί όπως γνωρίζετε το να είσαι ανταγωνιστικός απαιτεί να φέρνεις χρήματα και έτσι ακριβώς προετοιμαζόμαστε. Και για τα οικονομικά αλλά και για όσα πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα».

Για την προτεραιότητά του και το εάν έχει αρχίσει τις επαφές στο μεταγραφικό σκέλος: «Για να μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την ποδοσφαιρική περιοχή, δεν γίνεται να το κάνω μόνος μου. Για να κάνουμε αυτή την ομαδική δουλειά πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος με τους συναδέλφους που έχω. Πριν την άφιξή μου δουλεύαμε ήδη, για μένα ήταν εύκολο να έρθουμε σε επαφή και να βρούμε μια καλή χημεία. Ο στόχος μου είναι να κάνω μια καλή δουλειά, με τον Παναθηναϊκό σαν προτεραιότητα».

Για το ότι στην Βαλένθια ο ιδιοκτήτης της ομάδας ήταν μακριά, αλλά και για το ότι στον Παναθηναϊκό μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό: «Δεν είναι η στιγμή να μιλήσω για την Βαλένθια. Αυτή είναι η στιγμή για να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος και έχω μεγάλη όρεξη να δουλέψω. Βρίσκομαι μπροστά στον πρόεδρό μας και λέω ότι είμαι πολύ κοντά στον Στέφανο και δημιουργούμε μια εξαιρετική ομαδική εργασία. Είναι κάτι το οποίο εκτιμώ. Εκτιμώ το γεγονός ότι έχω τον πρόεδρο του συλλόγου τόσο κοντά μου».

Για το ποιος θα είναι ουσιαστικά ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής για τις μεταγραφές και το εάν υπάρχει ήδη ένα πλάνο μεταγραφικής στόχευσης: «Ξεκινώντας από το τελευταίο κομμάτι, πάντα θα κοιτάμε τον ανταγωνισμό. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ομάδα μας και κοιτώντας πάντα το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε. Για το άλλο μέρος του ερωτήματος, πάντα ο σύλλογος είναι ο υπεύθυνος. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, αλλά εκτελούμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για τις μεταγραφές, με τον πιο επαγγελματικό τρόπο».

Για την αναδιάρθρωση του τμήματος σκάουτινγκ: «Όπως είπαμε ήδη, βρισκόμαστε εδώ και λίγες ημέρες εδώ. Αξιολογούμε και τον τομέα του σκάουτινγκ και ξαναχτίζουμε κι αυτό το κομμάτι με έναν μοντέρνο και λειτουργικό τρόπο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει».

Για το εάν είναι στόχος η μείωση του ρόστερ και το σε πόσες μεταγραφικές περιόδους θα έχει η ομάδα το ρόστερ που έχουν στο μυαλό τους: «Είναι ντρίμπλα ίσως, αλλά θα πω ότι έχουμε έναν πολύ έντονο Δεκέμβριο, με πολλούς αγώνες. Θα επικεντρωθούμε στους αγώνες αυτούς με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Να πάρουμε τις πιο έξυπνες αποφάσεις. Είναι η στιγμή να επικεντρωθούμε στους αγώνες».

Για το τι θεωρεί ότι απουσιάζει ποδοσφαιρικά από τον Παναθηναϊκό αυτά τα χρόνια: «Η πρώτη μου γνώμη, αφού είδα σε βίντεο κάποιους αγώνες και το τελευταίο παιχνίδι, υποφέραμε στα πρώτα 20 λεπτά. Το Πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, οπότε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο».

Για το τι έχει στο μυαλό του για να πάει ο Παναθηναϊκός μακριά στην Ευρώπη και για το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω στα όσα είπε ο Στέφανος».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα Ιωάννινα: Κλείνουν το Καλπάκι την Κυριακή

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Όσλο: Τέσσερα λεωφορεία «κόλλησαν» ταυτόχρονα σε κυκλικό κόμβο προκαλώντας χάος στην κυκλοφορία - Δείτε φωτογραφία

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αν η Ρεάλ θέλει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα»

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

18:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συνεργός του για το κύκλωμα πλαστών πινάκων

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στη φυλακή ο 37χρονος γιος του επιχειρηματία για τα ναρκωτικά

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι και επέστρεψε δύο φορές για να κλέψει τα υπόλοιπα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ποινική δίωξη στην 35χρονη για τον ξυλοδαρμό και τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σε αμόκ στο εδώλιο: Χτυπιόταν και κραύγαζε – Με χειροπέδες οδηγήθηκε στη φυλακή

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία λέει ότι κατέρρευσαν οι συνομιλίες για την ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

18:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: «Μυθική» συμφωνία για τα τηλεοπτικά που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ και Τιερί Ανρί σε ρόλο – έκπληξη για τις ανάγκες πασίγνωστης τηλεοπτικής σειράς

18:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Επιστήμονες κατέγραψαν ήχους κεραυνών για πρώτη φορά στον Άρη

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πραγματικές εκπτώσεις σε λευκές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, πλασματικές σε smartphones, laptops και ακριβά είδη -Έρευνα Newsbomb σε 4 μεγάλες αλυσίδες

18:16LIFESTYLE

Tony Germano: Νεκρός γνωστός ηθοποιός του Netflix σε ατύχημα - Έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Χαλάνδρι για την εξαφάνιση της 17χρονης Θεοδώρας

18:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοτσόλης: «Να κινηθούμε συσπειρωμένοι και μην αναλωθούμε σε εσωστρέφειες»

18:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κορόνα: «Πρότζεκτ, πλάνο και φιλοδοξία», τα στοιχεία που τον έπεισαν

18:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσολόγγι: Σύλληψη αλλοδαπού για εμπορία ανθρώπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τι βρήκαν οι εμπειρογνώμονες στο πεδίο βολής για τον θάνατου του 19χρονου Ραφαήλ

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

16:51ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης ψάλουν μαζί το «Πιστεύω» στη Νίκαια - Βίντεο

15:13LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην επιστήμη μετά τον θάνατό του

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ποινική δίωξη στην 35χρονη για τον ξυλοδαρμό και τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πραγματικές εκπτώσεις σε λευκές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, πλασματικές σε smartphones, laptops και ακριβά είδη -Έρευνα Newsbomb σε 4 μεγάλες αλυσίδες

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλες καταστροφές σε Λακωνία, Μυτιλήνη – Δρόμος έγινε κομμάτια στα Ιωάννινα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα νωπής μυζήθρας

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αν η Ρεάλ θέλει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα»

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ

12:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Τι αναφέρει η παραδοσιακή μέθοδος

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σε αμόκ στο εδώλιο: Χτυπιόταν και κραύγαζε – Με χειροπέδες οδηγήθηκε στη φυλακή

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για επιστροφή ενοικίου: «Μόνιμο μέτρο, που στηρίζει πραγματικά το εισόδημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ