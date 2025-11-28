La Liga: «Μυθική» συμφωνία για τα τηλεοπτικά που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια

Συμφωνία-«μαμούθ» για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της La Liga. Η Ισπανική λίγκα παραχωρεί για πέντε σεζόν (από το 2027 έως το 2032) τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων της, έναντι 5,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Movistar και DAZN πήραν τα δικαιώματα από τη La Liga για την Primera Division. Αλλάζοντας το τηλεοπτικό τοπίο σε ένα απ’ τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη.

Αφού ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, η La Liga έλαβε την τελική απόφαση. Η «Marca» αποκάλυψε πως ετησίως τα κέρδη ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο, φτάνοντας για την ακρίβεια στο 1,05 για κάθε χρόνο.

Κάπως έτσι «σπάει» για πρώτη φορά το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου, καθώς η προηγούμενη συμφωνία ήταν για 990 εκατ. το χρόνο.