ΠΑΟΚ: Εκτός με θλάση ο Πέλκας

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στο δεξί δικέφαλο και θα απουσιάσει το προσεχές διάστημα απ’ τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Η Μπραν ανήκει στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (Κυριακή 30/11). Εκεί ο Ράζβαν Λουτσέσκου δε θα έχει τον Δημήτρη Πέλκα.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός του «δικέφαλου» ταλαιπωρείται από θλάση όπως διαπιστώθηκε και έτσι χάνει δεδομένα την αναμέτρηση και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν το ματς της Λιβαδειάς.

Εκεί οι Θεσσαλονικείς θα έχουν τον κόσμο τους. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι αύριο (Σάββατο 29/11) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης». Τα εισιτήρια κοστολογούνται στα 30 ευρώ ενώ σε περίπτωση εξάντλησης των εισιτήριων στη θ4, η ΠΑΕ Λεβαδειακός προτίθεται να παραχωρήσει και τη θύρα 5 με τιμή εισιτηρίου 40 ευρώ.

