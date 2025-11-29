Copa Libertadores: Παλμέιρας – Φλαμένγκο για το… Champions League της Λατινικής Αμερικής

Βραζιλιάνικη υπόθεση είναι κι ο φετινός τελικός του Copa Libertadores, με την Παλμέιρας και τη Φλαμένγκο να διεκδικούν το τρόπαιο του… Champions League της Λατινής Αμερικής – Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/11)

Copa Libertadores
X / @TheLibertadores
Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στο θρυλικό Μονουμεντάλ το Περού, το οποίο χρησιμοποιεί η πιο επιτυχημένη ομάδα της χώρας, Ουνιβερσιτάριο.

Όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, όπου η Μποταφόγκο νίκησε 3-1 την Ατλέτικο Μινέιρο, έτσι και φέτος ο τελικός είναι βραζιλιάνικη υπόθεση.

Η Παλμέιρας θα βρεθεί για έβδομη φορά στον τελικό, ενώ για τη Φλαμένγκο είναι η πέμπτη συμμετοχή της, με αμφότερες τις ομάδες να διεκδικούν το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους.

Η αναμέτρηση είναι μια… ρεβάνς του αντίστοιχου αγώνα του 2021, τότε που η «Βερντάο» είχε νίκησε με 2-1.

Στα αξιοσημείωτα αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο προπονητές μετρούν από δύο κατακτήσει στο Copa Libertadores. Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ και νυν της Παλμέιρας, Αμπέλ Φερέιρα τα έχει καταφέρει ως προπονητής, ενώ ο Φιλίπε Λουίς της Φλαμένγκο τα έχει έχει καταφέρει ως παίκτης.

Ο τελικός του Copa Libertadores 2025, Παλμέιρας – Φλαμένγκο, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου (29/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 23:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/11):

11:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αμύντας – Ολυμπιακός

Α1 Basketball League Γυναικών

12:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Σαουδική Αραβία, SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Challenger 50 2025

ITC Athens Challenger (Ημιτελικός Μονού)

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

13η Αγωνιστική

14:00

Action 24

Ηλιούπολη – Καλαμάτα

Greek Super League 2 2025-2026

14:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Challenger 50 2025

ITC Athens Challenger (Ημιτελικός Μονού)

14:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Λέστερ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Μαγιόρκα – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Challenger 50 2025

ITC Athens Challenger (Τελικός Διπλού)

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Τζένοα - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Πάρμα – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

16:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Κατάρ, Sprint

Μηχανοκίνητα

16:30

Novasports Extra 1

Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Ουνιόν Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 4HD

Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

16:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ

Volley League Ανδρών 2025-26

16:40

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ

Saudi King Cup 2025-26

17:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Μπρέντφορντ – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Γουέστ Μπρομ – Σουόνσι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Μπαρτσελόνα – Αλαβές

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

COSMOTE SPORT 2 HD

ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

18:00

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε5

Μπάσκετ

18:30

Mega News

Ολυμπιακός – Ντουναουϊβάρος

Champions League Πόλο

19:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Γιουβέντους – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Έβερτον – Νιούκαστλ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Άρης - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Λεβάντε – Μπιλμπάο

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Αλ Ίτιχαντ - Αλ Σαμπάμπ

Saudi King Cup 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Κιλμάρνοκ - Νταντί Γιουνάιτεντ

William Hill Scottish Premiership 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Νασιονάλ – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Κατάρ, Qualifying

Μηχανοκίνητα

20:15

Mega News

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Α1 Γυναικών Volley League

21:30

Novasports Start

Μαγδεβούργο – Νυρεμβέργη

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Μίλαν – Λάτσιο

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Τότεναμ – Φούλαμ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο

La Liga EA Sports 2025/26

23:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Παλμέιρας – Φλαμένγκο

Copa Libertadores 2025

00:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μπόστον Σέλτικς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Μπρούκλιν Νετς

Μπάσκετ

