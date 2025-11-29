Copa Libertadores: Παλμέιρας – Φλαμένγκο για το… Champions League της Λατινικής Αμερικής
Βραζιλιάνικη υπόθεση είναι κι ο φετινός τελικός του Copa Libertadores, με την Παλμέιρας και τη Φλαμένγκο να διεκδικούν το τρόπαιο του… Champions League της Λατινής Αμερικής – Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/11)
Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στο θρυλικό Μονουμεντάλ το Περού, το οποίο χρησιμοποιεί η πιο επιτυχημένη ομάδα της χώρας, Ουνιβερσιτάριο.
Όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, όπου η Μποταφόγκο νίκησε 3-1 την Ατλέτικο Μινέιρο, έτσι και φέτος ο τελικός είναι βραζιλιάνικη υπόθεση.
Η Παλμέιρας θα βρεθεί για έβδομη φορά στον τελικό, ενώ για τη Φλαμένγκο είναι η πέμπτη συμμετοχή της, με αμφότερες τις ομάδες να διεκδικούν το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους.
Η αναμέτρηση είναι μια… ρεβάνς του αντίστοιχου αγώνα του 2021, τότε που η «Βερντάο» είχε νίκησε με 2-1.
Στα αξιοσημείωτα αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο προπονητές μετρούν από δύο κατακτήσει στο Copa Libertadores. Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ και νυν της Παλμέιρας, Αμπέλ Φερέιρα τα έχει καταφέρει ως προπονητής, ενώ ο Φιλίπε Λουίς της Φλαμένγκο τα έχει έχει καταφέρει ως παίκτης.
Ο τελικός του Copa Libertadores 2025, Παλμέιρας – Φλαμένγκο, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου (29/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 23:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/11):
11:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αμύντας – Ολυμπιακός
Α1 Basketball League Γυναικών
12:00
COSMOTE SPORT 5 HD
WRC 2025
Σαουδική Αραβία, SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage
12:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Challenger 50 2025
ITC Athens Challenger (Ημιτελικός Μονού)
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
13η Αγωνιστική
14:00
Action 24
Ηλιούπολη – Καλαμάτα
Greek Super League 2 2025-2026
14:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Challenger 50 2025
ITC Athens Challenger (Ημιτελικός Μονού)
14:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Λέστερ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
15:00
Novasports 1HD
Μαγιόρκα – Οσασούνα
La Liga EA Sports 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Challenger 50 2025
ITC Athens Challenger (Τελικός Διπλού)
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Τζένοα - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Πάρμα – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
16:00
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Κατάρ, Sprint
Μηχανοκίνητα
16:30
Novasports Extra 1
Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports 6HD
Ουνιόν Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 5HD
Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 4HD
Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου - Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 2025/26
16:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ
Volley League Ανδρών 2025-26
16:40
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ
Saudi King Cup 2025-26
17:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Μπρέντφορντ – Μπέρνλι
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 2HD
Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Γουέστ Μπρομ – Σουόνσι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα – Αλαβές
La Liga EA Sports 2025/26
17:30
COSMOTE SPORT 2 HD
ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ
Stoiximan Super League 2025-26
18:00
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA on Fire 2025-26 Ε5
Μπάσκετ
18:30
Mega News
Ολυμπιακός – Ντουναουϊβάρος
Champions League Πόλο
19:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Γιουβέντους – Κάλιαρι
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Premier League
Έβερτον – Νιούκαστλ
Premier League 2025/26
19:30
Novasports Prime
Άρης - ΑΕΛ Novibet
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
Novasports 3HD
Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Λεβάντε – Μπιλμπάο
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Σαμπάμπ
Saudi King Cup 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Stoiximan Super League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Κιλμάρνοκ - Νταντί Γιουνάιτεντ
William Hill Scottish Premiership 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Νασιονάλ – Μπενφίκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:00
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Κατάρ, Qualifying
Μηχανοκίνητα
20:15
Mega News
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Α1 Γυναικών Volley League
21:30
Novasports Start
Μαγδεβούργο – Νυρεμβέργη
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Μίλαν – Λάτσιο
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Τότεναμ – Φούλαμ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο
La Liga EA Sports 2025/26
23:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Παλμέιρας – Φλαμένγκο
Copa Libertadores 2025
00:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μπόστον Σέλτικς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Μπρούκλιν Νετς
Μπάσκετ