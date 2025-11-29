Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

Ο επιθετικός των «πράσινων» για πρώτη φορά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ μετά τον μεγάλο του τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για πάνω από 2 μήνες.

Ο Σίριλ Ντέσερς έχει να αγωνιστεί από το ματς με την Γιουνγκ Μπόις. Περισσότερους από 2 μήνες μετά, ο Νιγηριανός επιθετικός είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Σε αυτή επιστρέφει και ο Σιώπης, ενώ εκτός έμεινε ο Ταμπόρδα. Στα της προπόνησης, το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν.

Η αποστολή που επέλεξε ο Μπενίτεθ:

Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος.

