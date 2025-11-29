ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου τον οδηγεί εκ του ασφαλούς

Σπουδαία νίκη και επιστροφή στις επιτυχίες για τον Βόλο. Η ομάδα της Μαγνησίας μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό, επικράτησε στο Ηράκλειο του ΟΦΗ με 1-0. Έχοντας για πρωταγωνιστή τον φορμαρισμένο Λάμπρου. Ο οποίος σκόραρε ξανά και έδωσε τους τρεις σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα του.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, είχαν τις φάσεις, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Στο δεύτερο μέρος στην πρώτη τους ευκαιρία το πέτυχαν και κάπου εκεί το ματς ήρθε στα μέτρα τους. Ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να κάνει ούτε τελική ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα στο «σπίτι» του.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Βόλος ανέβηκε στους 21 βαθμούς και στην 4η θέση μαζί με τον Λεβαδειακό. Ο ΟΦΗ έμεινε στους 9.

Το φιλμ του αγώνα

2’ Ο Λάμπρου πήρε την κεφαλιά αλλά δε βρήκε στόχο, η μπάλα πέρασε άουτ.

10’ Ο Ανδρούτσος βρέθηκε σε θέση βολής στο ύψος του πέναλτι, έκανε το σουτ, όμως ο Σιαμπάνης ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε.

11’ Νέα κεφαλιά του Λάμπρου, ίδια κατάληξη η μπάλα πέρασε άουτ.

25’ Ξανά ο Λάμπρου απειλεί με δυνατό σουτ, το οποίο σταμάτησε εντυπωσιακά ο Λαμπρόπουλος με κόντρα.

30’ Ο Τζόκα εκτέλεσε φάουλ, ο Λίλο έκανε την απόκρουση, η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι και απομακρύνθηκε.

49’ Γκολ 0-1: Ο Μαρτίνες έκανε την κάθετη, η μπάλα κόντραρε στον Κρίζμανιτς και κατέληξε στον Λάμπρου που από θέση τετ α τετ δεν αστόχησε και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους!

51’ Ο Ζαμπαλάς υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Ανδρούτσου. Μετά από υπόδειξη του VAR έκανε έλεγχο της φάσης και ακύρωσε την απόφασή του.

55’ Ο Μακνί έκανε ωραίο πλασέ, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα έξω.

65’ Ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε σε θέση βολής, όμως καθυστέρησε χαρακτηριστικά και ο Κάργας τον σταμάτησε πριν κάνει τελική.

89’ Σουτ του Νους, η μπάλα κόντραρε και απομακρύνθηκε.

90+4’ Ο Νους σκόραρε από κοντά, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε καθώς ο Σαλσέδο που του έκανε την πάσα ήταν οφσάιντ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο - Μύγας, Μαρτίνες, Κάργας

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (81΄ Ράκονιατς), Καραχάλιος, Φούντας, Σαλσέδο, Σενγκέλια (59΄ Νους), Θεοδοσουλάκης (72΄ Αποστολάκης)

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Σόρια (36΄ Τασιούρας), Μαρτίνες, Κόμπα (84΄ Γρόσδης), Πίντσι (71΄ Μπουζούκης), Τζόκα, Λάμπρου (84΄ Ασεχνούν), Μακνί (71΄ Χάμουλιτς)