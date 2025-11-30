Super League: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στο ντέρμπι των Αθηνών, δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Το… κυρίως πιάτο της 12ης αγωνιστικής στη Super League, περιλαμβάνει «χτυποκάρδια» ποδοσφαιρικά. Το μεγάλο ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ «κλέβει» την παράσταση, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να έχουν επικίνδυνες εξόδους.

Στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί η τελευταία αναμέτρηση της ημέρας. Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ που έχουν μείνει πίσω, για να ελπίζουν σε κάτι καλό σε επίπεδο ανόδου βαθμολογικής, πρέπει να επικρατήσουν των «κιτρινόμαυρων» του Μάρκο Νίκολιτς. Οι οποίοι και θέλουν να «σπάσουν» το αρνητικό σερί στα ντέρμπι.

Οι γηπεδούχοι δε θα έχουν Σάντσες, Πελίστρι, Κυριακόπουλο, Λαφόν, ενώ για την Ένωση δεν υπολογίζεται ο Ζίνι. Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από ευρωπαϊκές νίκες, έχουν αυτοπεποίθηση και αναμένεται ένα σπουδαίο παιχνίδι.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό και θέλει να συνεχίσει με νίκες στο πρωτάθλημα για τη διατήρηση της κορυφής. Μετά από το μεγάλο ματς με την Ρεάλ, ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους Ταρέμι, Ποντένσε και Τσικίνιο.

Στην Λιβαδειά η εντυπωσιακή τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι που δε θα έχουν τον Κωνσταντέλια, θέλουν να επικρατήσουν μετά την ισοπαλία με την Μπραν και να πάρουν σημαντικό «διπλό» κόντρα στη μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος ως τώρα.

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Asteras Aktor στη «μάχη» των δύο ομάδων που άρχισαν με φιλοδοξίες αλλά έχουν μείνει πίσω και θέλουν οπωσδήποτε βαθμούς.

SUPER LEAGUE – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Άρης – ΑΕΛ 2-1

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Asteras Aktor Novasports 2

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

19:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28

2. Π.Α.Ο.Κ. 26

3. Α.Ε.Κ. 25

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 (12αγ.)

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (10αγ.)

7. ΑΡΗΣ 16 (12αγ.)

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 15 (12αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

11. Ο.Φ.Η. 9

12. ASTERAS AKTOR 8

13. ΑΕΛ NOVIBET 7 (12αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 (12αγ.)