Super League 2: Ξεχωρίζει το θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας | Το πρόγραμμα

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται η 12η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το θεσσαλικό ντέρμπι Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας τραβάει τα βλέμματα, καθώς οι ομάδες είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο του Α’ ομίλου, Ηρακλή. Επίσης, οι δύο ομάδες δείχνουν σε καλό μομέντουμ, κάτι που δείχνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Όσον αφορά στον Ηρακλή, στο ντεμπούτο του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς στην τεχνική ηγεσία του, υποδέχεται τον Καμπανιακό, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει μόνο πρώτο.

Στον Β’ όμιλο, ο Πανιώνιος αγωνίζεται στον Άργος κόντρα στον Παναργειακό και θέλει το «διπλό» που θα του επιτρέψει να μειώσει τη διαφορά από την πρώτη Καλαμάτα.

Α' ΟΜΙΛΟΣ

14:00 Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας (ACTION 24)

14:00 Αστέρας AKTOR B' - Μακεδονικός

15:00 Ηρακλής - Καμπανιακός

Η βαθμολογία

ΠΟΤ Ηρακλής 27 (11αγ.) Νίκη Βόλου 26 (11αγ.) Αναγέννηση Καρδίτσας 26 (11αγ.) Αστέρας Τρίπολης Β’ 23 (11αγ.) ΠΑΟΚ Β’ 14 (12αγ.) Καβάλα 12 (12αγ.) Νέστος Χρυσούπολης 11 (12αγ.) ΠΑΣ Γιάννινα 8 (12αγ.) Καμπανιακός 8 (11αγ.) Μακεδονικός 5 (11αγ.)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

13:00 Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea

15:00 Παναργειακός - Πανιώνιος

Η βαθμολογία

Καλαμάτα ΠΣ 32 (12αγ.) Πανιώνιος 24 (10αγ.) ΓΣ Μαρκό 22 (12αγ.) Athens Kallithea FC 17 (11αγ.) Ολυμπιακός Β’ 14 (10αγ.) Ελλάς Σύρου 13 (11αγ.) Αιγάλεω 11 (11αγ.) Χανιά 9 (12αγ.) Ηλιούπολη 7 (12αγ.) Παναργειακός 4 (11αγ.)

