Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Πολλές αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές για το ματς του Αγρινίου για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Newsbomb

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Πολλές αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (17:00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του, η οποία περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κοστίνια παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Μάντσα θα είναι ο παρτενέρ του Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή θα παίξουν Έσε και Νασιμέντο, στα άκρα της επίθεσης ο Μαρτίνς και ο Στρεφέτσα, ενώ ο Γιάρεμτσουκ θα είναι παρτενέρ του Ελ Κααμπί.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Τσικίνιο, Ποντένσε, Μπιανκόν και Ταρέμι, αντίθετα κανονικά στην αποστολή είναι ο Πιρόλα.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Μάντσα, Μπρούνο – Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο, Στρεφέτσα – Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Απώλεια για Ηρακλή, ισοπαλία στο Θεσσαλικό ντέρμπι – Εύκολα ο Πανιώνιος

17:15TRAVEL

Λιτόχωρο: Η πύλη των θεών και η γοητεία του Ολύμπου

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Η δημοσιογράφος που άφησε το BBC για να ζήσει σε ένα νησί 40 κατοίκων στη Σκωτία

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Oδικός άξονας Πατρών – Πύργου: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας - Ένταση και χημικά, 3 συλλήψεις

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την έδρα μας»

16:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πρωτοφανές επεισόδιο σε αγώνα πόλο στην Πάτρα: Έσπασε τη μύτη αντιπάλου και του έβαλαν χειροπέδες

16:54LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 23α γενέθλια του γιου της, Άγγελου Λάτσιου

16:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ: Σεκιουριτάς «γλεντάει» τους οπαδούς των φιλοξενούμενων μετά τη λήξη – Δείτε βίντεο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι η συνολική στήριξη που θα λάβουν οι αγρότες» λένε πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος

16:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

16:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Πολλές αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύεται στον αέρα έπειτα από πυρκαγιά σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα τριών οχημάτων στο Κιλκίς: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

16:11WHAT THE FACT

Άλλες μένουν για μία ζωή, άλλες ξεθωριάζουν – Τι συμβαίνει πραγματικά με τις αναμνήσεις μας;

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Πάτρα: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός ανάμεσα σε οικογένειες και παιδιά

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο μαιευτήριο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απορρίπτουν πρόταση για φορολόγηση των πολύ πλούσιων με ποσοστό 79%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας - Ένταση και χημικά, 3 συλλήψεις

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύεται στον αέρα έπειτα από πυρκαγιά σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Πότε θα πληρωθεί το πρόσθετο ποσό

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσπασαν» το μπλόκο της Αστυνομίας οι αγρότες και βγήκαν στην ΠΑΘΕ - Κλειστή η Εθνική Οδός - Βίντεο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Ο κυβερνήτης ζητά να κατεδαφιστεί το γυάλινο ασανσέρ στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο μαιευτήριο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ